Víctor Sandoval se lía a gritos con Carmen Alcayde: "¡Mientes, yo no tengo ansias de televisión!" Ecoteuve.es 3/03/2020 - 18:29 0 Comentarios

El colaborador de 'Sálvame' recrimina unas declaraciones que hizo ella en 'Cazamariposas'

La vuelta de Carmen Alcayde a Telecinco por su 30 aniversario se ha visto empañada por un monumental enfado de Víctor Sandoval. El colaborador de Sálvame ha arremetido contra la que fue su compañera en el Tomate por las declaraciones que hizo esta en Cazamariposas.

Alcayde afirmó en el programa de Divinity que Sandoval tenía "ansias de fama" después de poner a caldo a todo el clan de Las Campos, en especial, a María Teresa. "Es un poco Ana Obregón pero en hombre, Antoñito el fantástico".

Pues bien, nada más entrar en el plató, Sandoval ha empezado a recriminar a Alcayde lo que hizo. "Dije eso para darte más cancha en Sálvame. Yo te avisé por mensaje y me dijiste: 'genial, así voy más días".

Esto no ha hecho más que cabrear aun más al colaborador: "¡Mientes, mientes! Paso de que se me dé esa imagen porque yo no soy así. Nunca pregunto por las audiencias, ni si tengo que venir más o menos días. No tengo ansias de televisión".

Luego, la presentadora de El madroño de Telemadrid ha terminado pidiendo perdón a Víctor. "Yo era feliz trabajando con él. Éramos dos acelerados", ha dicho desvelando que él desayunaba todos los días una bebida energética.