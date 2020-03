Mar de lágrimas en el 'adiós' de Nagore en 'MYHYV': "Seguro que no será el último programa que vas a presentar"" Ecoteuve.es 17:10 - 3/03/2020 0 Comentarios

Violeta rompe a llorar al agradecer el trabajo de la vasca al frente del formato: "Eres mi referente"

Nagore Robles ha cerrado este martes su etapa como presentadora de Mujeres y hombres y viceversa entre un mar de lágrimas. Toñi Moreno vuelve a ponerse delante de las cámaras mes y medio después de dar a luz con el objetivo de levantar la audiencia tras desplomarse en las tardes.

En nombre de todo el equipo, Violeta Mangriñán ha agradecido a Nagore su labor al frente del programa que emite Cuatro. Eso sí, la influencer no podía contener la emoción y rompía a llorar al mismo tiempo que se dirigía a la vasca.

"Estoy segura de que este no es el último programa que vas a presentar", ha señalado. "Estamos muy contentos de que vuelva Toñi, pero que queremos muchísimo. Estoy superorgullosa de ti, no dejo de aprender de ti. Eres mi referente. Para mi eres insustituible".

Tras las bonitas palabras de Violeta, ha sido el turno de Nagore: "Ha sido una experiencia maravillosa. Quiero dar las gracias a quién confío en mí y me dio esta oportunidad porque he aprendido muchísimo. Este es el programa donde más he aprendido profesionalmente en mi vida".

"Me siento muy afortunada de pertenecer a esta gran familia, que nos dejamos la piel día a día para que vosotros en casa nos veáis un ratito, que disfrutéis con nosotros porque nuestros chicos se enamoren, y espero que lo sigamos haciendo durante muchísimos años", ha terminado.

Nagore Robles, ¿pide perdón a Sofía Suescun y Kiko Jiménez?

Llama la atención que ni Sofía Suescun ni Kiko Jiménez han tenido ningún gesto con Nagore que, durante su etapa como presentadora, ha tenido una actitud hostil contra la pareja. "Pido disculpas si en algún momento ha habido algo que os haya hecho daño, no soy perfecta y seguiré cometiendo mil errores, pero espero seguir aprendiendo a vuestro lado", ha dicho, ¿dirigiéndose a ellos?