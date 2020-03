"Puigdemont no está fugado": el último argumento de Pilar Rahola descoloca a Risto Mejide Ecoteuve.es 3/03/2020 - 16:08 0 Comentarios

Pilar Rahola se enfadó con el equipo de Todo es mentira, programa en el que colabora habitualmente, por decir que Puigdemont y el resto de políticos que huyeron de España están "fugados". "No me utilicéis la terminología del PP. Ellos no se han fugado de nada", reprochó la tertuliana.

La cara de Risto Mejide y el resto de colaboradores era, cuanto menos, de asombro. Pero todos ellos continuaron escuchando el argumento de Pilar Rahola.

"No son personas fugadas. Nunca se fugaron de nadie. Cada vez que la Policía les ha llamado, se han presentado. Se fueron de España legalmente. Cuando les llama la Justicia, van. Otra cosa es que no hayan venido a España, pero no porque estén fugados", dijo Rahola.



"¿Por qué no pisan territorio español?", preguntó Risto. "Porque se consedirea que no tendrá una Justicia justa", explicó Rahola. "¿Podemos decir que están fugados de la justicia española?", se interesó el presentador, a lo que la tertuliana siguió negando.

"No. Hay una euroorden y se han presentado ante el juez. Si el juez no da la razón a Llarena, es problema de Llarena. Ellos no se han fugado. Se han presentado siempre", contestó Rahola, mientras Risto y el resto de colaboradores comenzaban a hacer bromas.

"Tú estás de viaje, llega una euroorden y te presentas al juez", contiuó Rahola. "Vamos, que le pilló fuera", bromeó Mejide. "Le venía mal estar en España, por lo que fuera...", continuó el presentador. "¡Que no venga ahora que hay coronavirus!", dijo uno de sus compañeros.