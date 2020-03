"¿En qué estabas pensando?": Sonsoles rescata los patinazos de su padre Fernando Ónega en Telecinco Ecoteuve.es 3/03/2020 - 14:49 0 Comentarios

La presentadora de 'Ya es mediodía', emocionada ante el encuentro: "¡Me vas a hacer llorar!"

El 30 cumpleaños de Telecinco ha reunido a padre e hija delante de las cámaras. Fernando Ónega, uno de los rostros históricos de los informativos de la cadena, ha compartido pantalla con Sonsoles, al borde de la lágrima.

"Treinta años no son nada cuando se ve crecer a una hija, pero es una barbaridad cuando tienes 30 años para pagar una hipoteca", ha dicho desde el plató en el que habitualmente se sienta Pedro Piqueras. "Me vas a hacer llorar y no quería".

Tras esta especial conexión, Sonsoles ha ido a buscar a su padre. "Me encuentro como en casa y estoy en casa", ha dicho él ante su hija: "Me hace mucha ilusión que nos junten en cámara".

Luego, la presentadora ha recuperado algunos de los patinazos más sonados de su padre, como el día en el que por error se refirió a los Reyes, Juan Carlos y Sofía, como los Reyes Magos: "¿En qué estabas pensando?".

"Fue por culpa de Luis del Olmo", ha respondido Fernando explicando que se obsesionó con una información que dio el locutor por la radio y que le hizo errar. Ya es mediodía también ha recuperado algunos de sus ataques de risa: "Estoy a punto de que me dé otro".