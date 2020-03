María Teresa Campos admite ante Ana Rosa Quintana el mayor error de su carrera: "Soy tonta" Ecoteuve.es 3/03/2020 - 13:42 0 Comentarios

Las presentadoras, pasado y presente de Telecinco, celebran los 30 años de la cadena

El trigésimo aniversario de Telecinco ha hecho que María Teresa Campos y Ana Rosa Quintana vuelvan a coincidir en directo. Las presentadoras son pasado y presente de las mañanas de la cadena con sede en Fuencarral.

Durante la entrevista, la malagueña ha admitido uno de sus mayores errores profesionales. "Quizás no he cogido las riendas de mi vida. Me han asustado los negocios. Se me ofreció que me quedara con la producción", ha dicho recordando su etapa al frente de Día a día.

"La gente se cree que soy muy lista, pero soy tonta. No tenía ninguna participación", ha señalado María Teresa ante Quintana: "Hiciste mal". Al contrario que la Campos, Ana Rosa sí entró de lleno en el mundo empresarial fundando Cuarzo en el año 2000.

La productora, de la que dejó de ser consejera delegada en 2017 "por motivos personales", estuvo al frente de su propio programa, además de otros como En el punto de mira y Cuarto Milenio.

María Teresa Campos y su vuelta a la tele: "Es una semana importante"

Durante una distendida charla, Joaquín Prat ha querido apretar a a María Teresa sobre su futuro inmediato en la televisión: "¿Vas a volver? ¿Aquí? ¿A la competencia? ¿Tienes proyectos?".

"Tengo cosas que me gustan, pero hasta que no se firman no son nada", ha empezando respondiendo señalando que "esta es una semana importante". "Yo no me retiro, y aunque tenga edad para ello, a mí me llena la vida tener algo que hacer. Me veo sentada en un sillón sin hacer nada y me entre el coronavirus", ha dicho pidiendo "una cosita que me guste y me ayude a pagar el alquiler".

Antes de terminar la entrevista, María Teresa no ha ocultado su resignación: "Mi vida es un poco rara. Todavía no he conseguido por qué me ha pasado esto", ha dicho. Por último, Sonsoles Ónega se ha reunido con sus compañeras. "Ella puede hacer de todo", ha rematado la Campos.