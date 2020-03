Pablo Motos, sobre el coronavirus: "No es una gripe más, la gente se muere y no se cura con cocaína" Ecoteuve.es 12:00 - 3/03/2020 0 Comentarios

Críticas al presentador de 'El hormiguero' por su alarmante discurso sobre el COVID-19

El coronavirus monopolizó los primeros minutos de la visita de José Ramón de la Morena a El hormiguero. Pablo Motos lanzó a la audiencia un discurso sobre la enfermedad, que muchos tildaron de alarmista. Sus palabras poco o nada tenían que ver con la crónica que hizo hace unos días Lorenzo Milá en RTVE llamando a la calma.

"Esta noche hablaremos del coronavirus", empezó diciendo Motos a lo que José Ramón de la Morena espetó: "¿Viene la china? [la colaboradora Yibing] Es la que sabe de verdad".

Esto dio pie a que Pablo Motos diera comienzo a su mensaje: "Seguramente la gente se va a quedar bastante sorprendida sobre el concepto que tenemos nosotros de nosotros mismos y el que tenemos de los chinos de que son descuidados y tal. A ver si va a ser al revés", apuntó el valenciano. "A mí me ha sorprendido porque pensaba que ellos eran muy cochinotes y que nos habían mandado eso para acá", señaló el locutor de Onda Cero.

Pablo Motos: "El coronavirus no es ninguna broma, no es una gripe"

"Una de las mentiras que se dice es si lo ha creado el hombre. No es así", dijo después Motos señalando en tono de broma que se sospechaba de Trump. A continuación, el presentador le preguntó qué podría ocurrir en el mundo del fútbol si "la cosa se pone seria" con el coronavirus.

"Que empiecen a aplazar partidos, hacerlos a puerta cerrada... No creo. ¿Por qué con el coronavirus y no con la gripe?", se preguntó De la Morena a lo que Motos afirmó: "Es una enfermedad nueva, con lo cual hay un montón de cosas que todavía no se saben. Le puede ir bien el calor y puede ser que en primavera se muera, pero también se podría complicar y no es ninguna broma, no es una gripe".

"El doctor Pablo. Me estás dejando acojonado", apostilló José Ramón. Motos continuó diciendo que las cifras "agobiantes" de las muertes se dan "para que nos lo tomemos en serio" y que para prevenir hay que tener "higiene a tope, lavarse las manos frecuentemente no tocarse la cara y, si estamos con una persona infectada, hay que estar a un metro de distancia".

Pablo Motos: "Ni la cocaína ni el orín curan el coronavirus"

"Si todo fuese bien tendríamos una vacuna en un año", declaró señalando después que el "peor escenario" es "que se convierta en una pandemia, es decir, que se transmitir antes la enfermedad que los síntomas".

"Se ha dicho mucha mentira: no la transmiten los mosquitos, las mascotas, no es bueno tomar cocaína para curarse el coronavirus, el orín tampoco lo cura... Se ha dicho mucha gilipollez. En la web de la OMS está todo, dejaros de vídeos de YouTube o de historias extrañas", siguió.

"No es una broma, es peor que una gripe y hay gente que se muere. Creo que esta es la información básica", zanjó Pablo Motos su discurso a lo que De la Morena repitió "me estás acojonando de una manera... ¿Para eso me traes?". "Bueno, es que hay que decir la verdad", remató Pablo Motos.

Críticas a Pablo Motos por su discurso sobre el coronavirus

El tono alarmista de Pablo Motos desató una lluvia de críticas en redes sociales por los espectadores. ECOTEUVE.ES recopila algunas de ellas:

Teniendo un programa que es prime time, lo que acaba de hacer con lo del coronavirus Pablo Motos debería de tener consecuencias penales. Creando psicosis colectiva. #DeLaMorenaEH — Alvaro J (@AlvaroZj) March 2, 2020

#DeLaMorenaEH una semana llevan los especialistas intentando bajar la histeria por el #Coronavirus y llega el del graduado escolar y en dos minutos lo manda todo a la mierda. #Pablo_Motos — Ricardo López Pérez ???? (@RicardoLpezPrez) March 2, 2020

Señor Pablo Motos la gripe tampoco es una broma, mueren casi 1 Millón de personas al año. El coronavirus es menos mortal que una gripe Si se informa, infórmese bien. Escuche a Fernando Simón que le hace falta #DeLaMorenaEH — Alejandro Pr Rv (@Ale_PRSmile) March 2, 2020

para ti la definición de pandemia señor Pablo motos , que parece que no te has enterado muy bien :) #DeLaMorenaEH pic.twitter.com/MZJgRwXDaK — tabú ????|| (@bledrum0) March 2, 2020

El "doctor" Pablo Motos alarmando aprovechando su repercusión mediática. Muy peligroso. #DeLaMorenaEH — Veritas Nunquam Perit (@PeritNunquam) March 2, 2020

En serio ha dicho que el virus es culpa de los chinos porque son unos "cochinotes"? Qué vergüenza de tío... No sé qué hace en el programa #DeLaMorenaEH — Charlie (@charliemog) March 2, 2020

Doctor Pablo Motos, experto en COVID-19 en prime time. Lo que nos faltaba por ver... #delamorenaEH #seamosseriosporfavor #informaciónsolodefuentesoficiales — Rocío García López (@m_rocio5) March 2, 2020