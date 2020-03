José Ramón de la Morena explica por qué desveló en público que es del Atlético: "No soy antimadridista" Ecoteuve.es 3/03/2020 - 11:14 0 Comentarios

El locutor de 'El transistor', de Onda Cero, visitó este lunes 'El hormiguero' de Pablo Motos

José Ramón de la Morena es, desde 2016, la voz de El transistor de Onda Cero. El histórico locutor visitó este lunes El hormiguero de Pablo Motos donde repasó su trayectoria profesional en la radio desvelando curiosas anécdotas.

En el mundo del periodismo deportivo rara es la vez que un periodista confiesa de qué equipo es. No ocurre así con el de Brunete. "Eres un tío particular en el mundo de los deportes porque fuiste uno de los primeros que dijo de qué equipo era. ¿Te causó problemas?", dijo Motos.

De la Morena respondió que fue "una insensatez ingenua, de juvenil". "Llegué a la radio, vi que todo el mundo era del Real Madrid y Roberto Gómez, en una de sus típicas, me preguntó de qué equipo era", continuó.

"Yo le dije que del Atleti, pero de estas veces que lo dices con toda la inocencia del mundo, pero como ya lo había dicho en público ya no me podía esconder", dijo. "Es una manera de declarar el IVA".

El hijo madridista de José Ramón de la Morena

Luego, Pablo Motos quiso saber que si el ser aficionado colchonero le produce un sentimiento contra el eterno rival, el Real Madrid. "No soy antimadridista porque a mí me va muy bien cuando gana el Madrid. Hay más oyentes y me va bien", contestó. "Eso no significa que no quiera que gane el Barça".

José Ramón de la Morena desveló que uno de sus hijos si es 'vikingo'. "Es una desgracia como otra cualquiera", bromeó. Por cierto, el locutor recordó la dura pregunta que hizo a su descendiente en una entrevista en Nochebuena: "¿Qué te parece que tus padres se hayan separado?". Él contestó que lo veía como "algo normal".