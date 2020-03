Lo nunca visto: Borja se ve obligado a desnudarse para reutirlizar su pantalón en 'Maestros de la costura' Ecoteuve.es 3/03/2020 - 11:00 0 Comentarios

Laura se convirtió en la última expulsada del programa que emite TVE

Laura se convirtió en la última expulsada de Maestros de la costura, el programa que La 1 emite los lunes por la noche. La aprendiz se enfrentó en la prueba final de la noche a Begoña, Borja y Margarita. Todos ellos fueron los perdedores de la prueba de exteriores.

Pero el salseo del último programa de Maestros de la costura estuvo en la primera parte de la entrega que anoche emitió TVE, donde los concursantes tuvieron el reto de crear un diseño inspiraado en el hip hop.

Borja sufrió el despiste de su vida y se olvió de la tela para confeccionar su diseño, algo que nunca había pasado hasta ahora en el concurso de TVE. Los jueces le permitieron utilizar lo que tuviera a su alcance, menos la funda de la plancha. El problema era que la única tela que había era la de su pantalón.

Borja no dudó en desnudarse y se quedó en calzoncillos. El concursante deconstruyó el pantalón y creó un conjunto de top y pantalón corto para Xiona, su compañera, que en un principio se negaba a ponerse la ropa usada de Borja. "Eres la persona más egoísta que he visto en la faz de la Tierra", dijo el concursantes después de protagonizar una bronca con la joven.



Borja también intentó usar sus calcetines, aunque ene este caso no consiguió crear nada decente. El concursante se negó, eso sí, a destrozar su camiseta. "Tiene un valor importante para mí".