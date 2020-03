Aluvión de críticas a TVE por permitir una charla en 'OT' con ataques al "feminismo liberal" de Ciudadanos Ecoteuve.es 3/03/2020 - 9:47 0 Comentarios

Albert Rivera e Inés Arrimadas piden explicaciones a la cadena pública

"Tenemos que aspirar a un feminismo anticapitalista; el feminismo liberal es un desastre"

La periodista Anna Pacheco impartió en la Academia de OT 2020 una charla sobre feminismo en al marco de la semana del 8M, que el programa cerrará el domingo con una gala dedicada a las mujeres.

"El feminismo es un movimiento que persigue la igualdad, no la supremacía de las mujeres frente a los hombres", dijo Anna Pacheco al comenzar la 'case', para después poner sobre la mesa distintos comentarios machistas que se siguen escuchando en la sociedad. También explicó el origen de la palabra "feminazi". "Se la inventa un locutor de EEUU de extrema derecha, o sea, el mal. La palabra se queda incrustada y llega hasta aquí".

Crítica a Vox: "La ideología de género es otra invención absoluta"

Durante la charla también se abordó las críticas que reciben a veces las feministas. "Ese odio está muy presente en los partidos de la extrema derecha como Vox, que hablan de la ideología de género, otra invención absoluta. A Lesbos llegan refugiados y los fascistas no les dejan pasar. A las mujeres les gritan 'zorras, dejad de pasar, folláis como conejos'. La misoginia se cuela en estos discursos de odio", explicó Pacheco en la retransmisión en directo del programa que emite TVE.



Pero lo que ha llamado la atención y ha despertado un auténtico chorreo de críticas es el contenido de algunos argumentos de Anna Pacheco en contra del llamado "feminismo liberal" que defendió Ciudadanos hace unos meses.

"El feminismo liberal es un desastre"

"Tenemos que aspirar a un feminismo anticapitalista porque es el feminismo que puede cambiar la lógica y hacer que el mundo funcione de otra manera", expuso Pacheco en su encuentro con los concursantes de OT 2020.

"Me hace mucha gracia el feminismo liberal de partidos como Ciudadanos o Ana Botín. A mí no me interesa nada un feminismo que habla de que todas acabemos siendo empresarias y, para que eso ocurra, vayas a estar explotando a mujeres que cuiden a los niños para que otras sean directivas. Ese feminismo liberal podemos llegar a cuestionar si es feminismo. Ese feminismo liberal es un desastre y solo va a acrecentar las desigualdades", sentenció en el programa de la cadena pública.

Las palabras de Anna Pacheco han sido criticadas por su mensaje político. Pero no solo ha recibido críticas de personas anónimas que han dado su opinión a través de las redes sociales, sino que han provocado que líderes de Ciudadanos salgan a pedir explicaciones a TVE.

"Como ciudadano no quiero pagar una televisión pública si se convierte en un aparato sectario al servicio de una ideología. Ya tenemos bastante con TV3. Si no consiguen respetar a todos los españoles, que se la paguen ellos, no con nuestros impuestos", ha dicho Albert Rivera.

"Para esto quiere Sánchez hacer de TVE una 'telePSOE'. Intolerable que la televisión pública haga propaganda sectaria contra un partido político. En nombre de los 1,6 millones de votantes de Ciudadanos pido a RTVE una disculpa y una rectificación inmediatas", ha opinado, por su parte, Inés Arrimadas.