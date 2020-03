Risto Mejide rompe su amistad con Albert Rivera tras conseguirle 'curro': "Me has decepcionado a niveles estratosféricos" Ecoteuve.es 2/03/2020 - 19:04 0 Comentarios

El presentador desvela en Cuatro que logró el nuevo trabajo del expolítico

Albert Rivera ofreció este lunes una insólita rueda de prensa para anunciar que ha encontrado trabajo tras dejar de forma definitiva la política por el descalabro que sufrió en las elecciones del pasado 10 de noviembre. El que fuera líder de Ciudadanos ha fichado por un bufete de abogados y convocó a los medios para contárselo.

La sorpresa no se quedó ahí y esta tarde, Risto Mejide ha dejado atónitos a los espectadores al desvelar que fue él mismo el que propició que el exlíder de Ciudadanos encontrara un nuevo empleo. "Que conste que yo en un principio no he querido contarlo. Él ha dicho hoy que llevaban meses negociando. ¿Sabéis quién inició esas negociaciones? Yo", empezó anunciando con rotundidad el presentador de Todo es mentira.

"¿Le has conseguido curro a Albert Rivera?", preguntó impactado Antonio Castelo. "No he sido yo el que lo ha contratado, no he sido yo el que estaba buscándolo, pero he sido yo el que ha facilitado que eso ocurriese. ¿Por qué lo cuento? Entre otras muchas cosas, porque ya no somos amigos. Lamento mucho decirlo, aunque a vosotros os da igual", declaró el catalán.

"A mí sí me influye que la gente que no es leal, la gente que no es considerada o agradecida, siga por la vida como si nada pasara aprovechándose del silencio de los demás. Y como yo estas cosas no me las callo, quiero que la gente sepa con quién trata. Sinceramente, si alguien me consigue un contacto con el que tengo un curro, lo mínimo es mandar un mensaje de 'gracias'. Lo mínimo. Yo no pido un jamón", dijo con ironía Mejide.

"No es un tema de Risto, es un tema de Albert Rivera. Es un tema de que si lo haces con alguien que te soluciona tu futuro profesional, y he demostrado que así era, si esto lo haces con alguien que en principio te ayuda, qué no harás con la gente que no lo hace. Me has decepcionado a niveles estratosféricos. Y como es coherente mi vida privada con mi vida pública, lo digo aquí para que todos lo sepan", concluyó antes de seguir con el transcurso del programa.