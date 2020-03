El gesto de Kiko Matamoros que hizo llorar a Lydia Lozano en 'Sálvame': "No tienes gracia" Ecoteuve.es 2/03/2020 - 18:42 0 Comentarios

La canaria, "cansada" de las bromas de su compañero en el programa de Telecinco

La relación entre Lydia Lozano y Kiko Matamoros nunca ha sido del todo buena. Este lunes, los tertulianos de Sálvame han protagonizado una nueva trifulca mientras intentaban debatir sobre la última hora de lo ocurrido en la isla de Supervivientes 2020.

"El otro día, Jorge Javier, explicaste en el Deluxe una cosa que me encantó...", empezó diciendo la canaria en unas palabras que interrumpió de golpe para echarse a llorar. El presentador y algunos de sus compañeros no entendían qué había pasado y la periodista aprovechó para tomar un refrigerio mientras trataba de recomponerse.

"El graciosillo de la clase. Es que no puedo... estoy hablando y está haciendo gestos ¿Qué vas de gracioso? De verdad... es que no tienes ni pizca de gracia. Me cansas mucho ¡Qué pesadilla!", le reprochaba Lozano mientras aseguraba que Kiko la estaba llamando "pelota" con la mano por su elogio al presentador.

Kiko, entre risas y en un tono muy poco convincente, negó la acusación de su compañera: "Le estaba diciendo a Mila Ximénez que no era el momento. Estás paranoica. ¿Crees de verdad que te estaba llamando pelota? Si quiero llamarte pelota, te lo digo directamente. ¡Pelota!", explotaba el tertuliano.