Kiko Jiménez desvela el verdadero motivo de su ruptura con Gloria Camila: "En 'Supervivientes' se le subió a la cabeza" Ecoteuve.es 2/03/2020 - 17:21 0 Comentarios

El novio de Sofía Suescun lanza una dura crítica contra la hija de Rocío Jurado

Kiko Jiménez ha podido ver este lunes, en el plató de Mujeres y hombres y viceversa, unas declaraciones sobre él lanzadas por Gloria Camila el pasado viernes en su entrevista en Volverte a ver. En ellas, la hija de Rocío Jurado aseguraba que se arrepentía de haber ido a Supervivientes 2017 con el que por entonces era su novio.

"Creo que tenía que haber ido sola porque así de primeras no entraba con una persona de apoyo y cuando me la quitasen, tenía que volver a hacerlo yo sola", contó la joven en unas palabra que no han gustado nada a Kiko Jiménez. "Es triste que opine eso cuando en su momento opinaba todo lo contrario. Hasta el punto de que cuando me expulsaron, ella decía que sin mí el concurso perdía todo el sentido", empezó diciendo el extronista.

"Quiero recordar un momento en el que se le vio muy altiva opinando de todos los compañeros. Había una cámara oculta y ponía mal a todos. Al final, yo era su único apoyo. Me extraña que ahora opine todo lo contrario", siguió alegando el actual novio de Sofía Suescun en una dura crítica a su expareja. "Ella se sentía por encima de todos los concursantes como le pasa hoy a Rocío Flores. Por tener el apellido que tiene, o por venir de la familia que viene, sienten que están por encima del bien y del mal", señaló.

Kiko Jiménez asegura que Gloria Camila se creía superior a otros rostros de su edición, como Alba Carrillo o Laura Matamoros: "Yo no me arrepiento de lo que tuve con ella, lo viví intensamente y fue muy bonito, pero nunca sería capaz de decirte que me hubiera gustado ir yo sólo para brillar yo y no darle brillo a la otra persona", explicó antes de desvelar el motivo real de su ruptura con la hija de Ortega Cano. "Por eso nuestra razón se fue a pique. Estábamos muy enamorados los dos primeros años, fuimos a Supervivientes y a ella se le subió a la cabeza. A partir de ahí se fue todo a pique", recordó.