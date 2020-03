Kiko Rivera pide perdón a Isa P en Telecinco y le propone hacer un "hit" con su madre: "La familia trap" Ecoteuve.es 2/03/2020 - 14:59 0 Comentarios

Los hermanos entierran el hacha de guerra en 'El Programa de Ana Rosa'

Nuevo capítulo en la guerra familiar entre los Pantoja. El DJ ha acudido este lunes a El Programa de Ana Rosa, en el que trabaja habitualmente su hermana. Tras presentar su canción Tuboescape, el artista se sentó en el sofá junto a los colaboradores del espacio produciéndose un inesperado reencuentro ante las cámaras con Isa P.

"Ha tardado un poco más en ocurrir pero ha ocurrido", clamó Ana Rosa Quintana al ver el cariñoso beso que se dieron los hijos de la tonadillera. "Lo bueno se hace esperar". "Es la primera vez quitando Supervivientes coincidimos en un plató, así que vamos enviarle un beso a mamá. Tengo a mi mujer en Viva la vida, a mi hermana aquí y a mi madre en Idol Kids... mi familia está en Telecinco", bromeó el andaluz.

Enseguida, los tertulianos de Telecinco quisieron preguntarle a Kiko el motivo por el que no acudió a la presentación de la canción de su hermana: "No pude ir porque estaba trabajando", aseguró el cantante, al que le recriminaron que sí apoyara a Omar Montes en su exitosa carrera musical. "Habrá que empezar a hacerlo a partir de ahora y le he dicho de hacer algo juntos", desveló Rivera mientras Isa añadía que si no lo habían hecho antes era "porque le da mucha vergüenza". "El verdadero hit sería los dos con mi madre", añadió el DJ. "Eso sería 'la familia trap", señaló Ana Rosa.

Kiko Rivera pide perdón públicamente a Isa P

Kiko Rivera explicó entonces que esta reconciliación comenzó cuando vio a su hermana en el entierro de su suegra: "Por las circunstancias que ha habido que mi hermana estuviera ahí conmigo fue súper importante y significa borrón y cuenta nueva, vida nueva", añadió antes de disculparse con ella por la polémica felicitación de cumpleaños que le dedicó hace unos meses. "Me equivoqué, el dolor me hizo actuar así y espero que pueda perdonarme", le pidió.

Finalmente, Kiko Rivera se deshizo en elogios hacia Asraf, el nuevo novio de Isa: "Me parece un buen tipo y me fascinó que fuimos a comer y se estaba tomando un gintonic. Ahí dije: Este es de los míos", bromeó antes de defender la relación que mantiene con su excuñado. "Yo me llevo muy bien con Omar Montes, pero tengo que saber diferenciar la familia de la amistad y en este caso la familia tira más que la amistad", argumentó.