Iker Jiménez saca pecho por el coronavirus: "Me enorgullece haber suscitado algún sarpullido en los medios" Ecoteuve.es 2/03/2020 - 11:37 0 Comentarios

El presentador de 'Cuarto Milenio' defiende cómo ha informado del problema sanitario

Iker Jiménez lanzó este domingo un alegato en Cuarto Milenio con que defendió la forma en la que ha informado sobre el coronavirus en su programa en Cuatro. A lo largo de las últimas semanas, la crisis sanitaria ha sido uno de los temas recurrentes en el espacio de Mediaset, donde se ha dado voz a diferentes expertos en la materia.

"Me enorgullece haber suscitado algún sarpullido en algunos medios con el coronavirus, porque me preocuparía lo contrario, sinceramente", empezó diciendo el periodista. "Estoy aquí para contar lo que veo, para decirles lo que sé, estoy aquí siendo el mayor ignorante, pero lo que nunca seré es comparsa de cosas que desde el conocimiento repico, me cuentan o me escriben", reivindicó el presentador.

Lea también: Prohibido dar la mano al público: la última medida de OT 2020 para impedir que el coronavirus cruce la pasarela

"No busco esto con el aspecto de tener un tema del que tirar sino porque en este momento estamos viendo una serie de cosas que provoca incertidumbre", alegó Jiménez descartando que trate de sacar tajada a costa del morbo.

Acto seguido, el periodista sacó pecho por los técnicos y expertos que ha sentado en la mesa de su programa: "Intentamos satisfacer a todas las formas de opinión y muchas veces se escuchan aquí cosas que no gustan o que son polémicas, pero aquí nunca en 15 años ha habido un director que le diga a alguno de los invitados por dónde tiene que ir o cómo comportarse", aseguró el periodista.

Iker Jiménez: "Hemos hecho servicio público"

Finalmente, Iker Jiménez hizo un llamamiento a los espectadores para que no se despreocuparan ante este conflicto, sino que tomaran medidas. "Hacer como que no pasa nada o reírme de aquellas personas que se preocupan es algo que no voy a hacer, en ningún momento les diré que miren para otro lado", pidió al público.

"Estos días hemos intentado hacer incluso servicio público. Gracias por su atención y gracias incluso a los que critiquen que hablemos de algo que no es de misterio. Pero de verdad, pocos misterios tan grandes en este 2020 como lo que está pasando, la información y la honestidad de los que informan", sentenció el presentador antes de despedir la emisión.