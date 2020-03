'Vivir sin permiso': reguero de muertes en el episodio más crudo en la recta final de la serie Ecoteuve.es 0:46 - 3/03/2020 0 Comentarios

Oeste se llenó de sangre en el octavo capítulo de la temporada final de la ficción

Vivir sin permiso empieza a ver en el horizonte su desenlace en Telecinco. La serie protagonizada por Jose Coronado y Álex González emitió este lunes el octavo capítulo de la segunda temporada o, lo que es lo mismo, el antepenúltimantes de su despedida definitiva.

¡Cuidado, Spoilers!

A partir de aquí la noticia contiene spoilers de 'Vivir sin permiso'. Continúe leyendo bajo su responsabilidad.

El mal menor, que así se llamó el episodio, fue el episodio más crudo de la serie, un capítulo en el que se produjo un auténtico reguero de sangre que Netflix ya había 'spoileado'. Y es que, hay que recordar que la plataforma tiene disponibles todos los capítulos en su plataforma desde finales de enero. Así, quienes hayan seguido Vivir sin permiso por esta ventana ya pudieron ser testigos de las tres muertes que se produjeron este lunes en abierto. La serie, por cierto, se ha convertido en uno de los títulos más vistos en la última semana, según el ranking que el servicio de streaming ofrece a sus clientes.

Lea también: Ester Expósito, en la 'Élite' de las series: "Lo hemos petado y estoy muy orgullosa"

En su emisión lineal en Telecinco, Vivir sin permiso sigue liderando, pero los datos están lejos de su primera temporada, donde la serie de Alea Media logró poner techo por encima de la barrera del 20%. Ahora, la media de audiencia se mantiene en torno al 15% y los 2 millones de espectadores. En cualquier caso, es una de las ficciones que mejor funcionan en abierto, con El Pueblo o Cuéntame.

'Vivir sin permiso': Freddy muere tras jugar a la ruleta rusa

La muerte del colombiano es de las que no te las esperas. Germán (Rubén Zamora) está preocupado porque una de las chicas polacas del oscuro negocio de trata que tiene en común con Mr. Anderson ha escapado. Por eso, riñe a Freddy (Édgar Vittorino): "Me fallaste. Peor que eso, me decepcionaste. Ya no me sirves".

Así las cosas, el mexicano propone a Freddy jugar a la ruleta rusa. "¿Sabes por qué no tengo miedo a nada? Porque nada me va a pasar", dice para después apretar el gatillo corriendo buena suerte. No le ocurre lo mismo a su compinche, que acaba volándose los sesos: "Mi destino está en hacer grandes cosas con usted. Está escrito en las estrellas. No le tengo miedo a nada".

'Vivir sin permiso': Celso muere tras un disparo de Mario Mendoza

Celso, uno de los hombres de máxima confianza de Nemo, también acaba muriendo... a manos de Mario Mendoza. Pero tiene explicación. El plan del patrón pasa descubrir el escondite de Germán (Rubén Zamora) por medio de Mario: Este cita al líder de los mexicanos para contarle quien fue la rata que les traicionó en la entrega de los fardos de coca y Celso es el encargado de seguirle.

Sin embargo, todo se va al traste cuando los secuaces de los Arteaga descubren al gallego: "Parece que este cabrón tenía curiosidad por ver dónde me encontraba". Germán obliga a Mario matar a Celso porque, de no hacerlo, perderá su confianza.

'Vivir sin permiso': Ania muere estrangulada por Daniel Arteaga

Ania es la chica polaca que ha logrado escabullirse. La joven da con Lara (Claudia Traisac), que le recomienda ir a la policía para denunciar los hechos. Pero, como la jueza Cambeiro (Marta Larralde) no puede tomarle declaración hasta el día siguiente por estar de viaje, piensan que para protegerla lo mejor es que pase la noche en el calabozo para hacer pensar que se trata de un preso común.

Pero Ania no tendrá suerte. Un soplo desde la comisaría a los Arteaga les alerta del paradero de la muchacha a la que andan buscando. Es el propio Daniel (Patrick Criado) quien acude hasta las dependencias policiales para acabar con la vida de la joven estrangulándola y haciendo pensar después de que se ha suicidado.