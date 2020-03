Rocío Flores se enzarza con su 'abuelastra' Ana María Aldón en 'Supervivientes': "Eché en falta su defensa" Ecoteuve.es 2/03/2020 - 11:10 0 Comentarios

La hija de Rocío Carrasco, molesta con la mujer de José Ortega Cano

Rocío Flores y Ana María Aldón están empezando a evidenciar sus diferencias en Supervivientes 2020. La nieta de Rocío Jurado y la actual mujer de José Ortega Cano se han enfrentado en la isla después de que la segunda no saliera en defensa de la joven cuando fue atacada por Antonio Pavón durante la última gala del reality.

"Somos dos concursantes independientes. Que seamos de la misma familia no quiere decir que la tenga que defender o ella a mí. Que lo he echado en falta, pues sí. Pero no se lo voy a echar en cara. Es su concurso", decía Flores a sus compañeros, que no entendían por qué Aldón no se había mojado durante la actuación.

Según la hija de Antonio David, Pavón ha logrado poner a Ana María en su contra: "Me dijo que mira si era mentirosa que Ana María no se había puesto de mi parte. Ella le tiene por las nubes. El que tiene doble cara es él. Él sabe la vida de cada uno de nosotros, de 'pe a pa", criticó la concursante.

Rocío Flores se enfrenta a Ana María Aldón

Tras la gala, Rocío Flores quiso dejarle las cosas claras a Ana María: "Sé que lo que quiere este señor es que España se crea que soy un diablo. Y no, soy como soy. Estoy hasta las narices de que este señor actúe así. Y sabiendo además cosas de mi familia", comenzó diciéndole.

"¿Y del tonteo que trae contigo hablamos? ¿Hablamos de eso? ¿Lo ponemos todo sobre la mesa? Yo sé de lo que hablo", le soltó a su 'abuelastra' en un comentario que la dejó totalmente rota. "¿Qué tonteo?", preguntaba Ana María extrañada. "No estoy diciendo a ti, estoy diciendo respecto a él. Le conviene mucho el arrimarse", matizaba Rocío.

En plató, Antonio David Flores también reprochó a Ana María no haber defendido a su hija Rocío: "El momento de la Palapa fue muy duro para Rocío. Todos los compañeros están confirmando una realidad: que Ana María debería de haber mostrado cierta benevolencia con ella. Cuando Yiya sale a Playa Desvalida, Ana María se despide como si fuese su íntima amiga", criticó el ex guardia civil, que confesó haber hablado con Ortega Cano. "No entiende el comportamiento de Ana María", desveló.