"Yo no me considero feminista porque...": chorreo de críticas contra Natalia Jiménez ('OT 2020') Ecoteuve.es 2/03/2020 - 9:47 0 Comentarios

Se trata de una entrevista de hace un tiempo que ha sido recuperada en redes sociales

Natalia Jiménez está siendo el objetivo de todas las críticas desde que se sentó en la mesa del jurado de OT 2020. Esta vez ha sido por un vídeo de hace unos años que ha sido recuperado en las redes sociales y que ha levantado una fuerte polémica.

"Yo no me considero feminista porque creo que cualquier cosa en extremo en mala. Siempre. Todo lo que acaba en ista, malo", dice el el vídeo que se ha viralizado ahora aunque no es actual.



Como era de esperar, ese extracto de una entrevista ha generado un aluvión de críticas contra la cantante, que desde el inicio de la actual edición del concurso no está gozando de la simpatía de los espectadores.



A todo esto, OT 2020 celebrará el próximo domingo, 8M, una gala dedicada a las mujeres, según anunció el programa en su última gala.

