Víctor Sandoval vuelve devastado a 'Sálvame' tras la muerte de su padre: "Se fue viendo el programa'

El tertuliano, derrumbado en el plató de Telecinco tras su fallecimiento

Víctor Sandoval reapareció este viernes en el plató de Sálvame tan sólo dos días después de sufrir la muerte de su padre. El tertuliano de Telecinco volvió a ponerse frente a las cámaras agradeciendo los mensajes de apoyo y mostrando su enfado con dos compañeros del programa que no le han escrito aun tras la pérdida de su progenitor.

Al comienzo de la emisión, Carlota Corredera fue a los camerinos para buscar a Sandoval y acompañarlo en su camino hacia el plató. Nada más ver a la presentadora, el colaborador se derrumbó. La gallega le dio su apoyo y le recordó la gran cantidad de compañeros que han estado con él estos días. "Somos una familia", reivindicó. "Hay gente que ya no es de la familia. Hubo dos ausencias", respondió enseguida el tertuliano.

Víctor Sandoval explicó entonces que mientras que ha recibido muchos apoyos que no esperaba, como los de Terelu Campos y Carmen Borrego, hay dos colaboradores de Sálvame que no han tenido ni el más mínimo contacto con él estos días. Más tarde, en plató, Belén Esteban aseguró que había aconsejado a Sandoval que no desvelara la identidad de estas dos personas. "Aunque estoy segura de que cuando los vea se lo va a soltar a la cara", comentó la de San Blas.

"Mi padre murió viendo Sálvame"

Víctor Sandoval explicó a sus compañeros cómo fue la tarde en la que falleció su padre: "Se murió viendo Sálvame", aseguró devastado el tertuliano, que contó que en un momento dado su madre se dio cuenta de que su marido no le respondía y decidió llamar a su hermano. "Él fue a mí casa y se dio cuenta enseguida de que estaba muerto. Y como mi madre no está bien, la metieron en la cama y le dijeron que había venido el médico. En verdad era el que certificaba su muerte. Le dijeron que lo iban a llevar al hospital, y en realidad se lo llevaban al tanatorio", relató.

Según explicó Sandoval, su madre padece algún tipo de demencia senil que la mantiene alejada de la realidad. "Mi madre dice que por qué no encuentro novia, imagínate", contó al resto de tertulianos antes de explicar que han decidido no comunicarle que su marido ha fallecido para no hacerle daño. "Bueno, tu piensa que el Víctor con el que se ha quedado tu padre es este Víctor. La imagen que se le quedó de ti ha sido esta", defendió Corredera.