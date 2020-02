Gèrard planta cara a Jesús en 'OT 2020' tras una fuerte discusión: "¡A mí no me vaciles!" Ecoteuve.es 28/02/2020 - 15:00 0 Comentarios

Los concursantes del talent de TVE se enzarzan en una tensa bronca

La de este jueves fue una tarde de lo más convulsa dentro de la Academia de OT 2020. Si en el almuerzo Samantha y Rafa se enzarzaron en una gran bronca después de que el cordobés lanzara un comentario machista ante Maialen, en la cena la tensión se pudo cortar con un cuchillo en la discusión que mantuvieron Gèrard y Jesús.

Mientras terminaban de comer, Eva recordó en voz alta que Sabela era de Galicia como ella. En ese momento, Gèrard se giró para bromear con su compañera: "¿A cada persona que sea de allí vas a saltar?", le preguntó con ironía el joven al tiempo que Jesús se metía en la conversación para decirle a Gèrard que dejara de vacilar.

"¿Por qué no?", insistió Gèrard mientras Jesús elevaba poco a poco el tono de la conversación. "Te estoy diciendo que a mí no me vaciles y sigues", se quejó el andaluz. "El vacilón me va a pedir a mí eso", señaló Gèrard en alusión a las continuas bromas que Jesús lanza a diario a todos sus compañeros. "Yo no vacilo", se atrevió a decir el gaditano. "No, tú no...", dijo sarcástica Samantha. "Yo digo las cosas, no voy vacilando a nadie", se defendía Jesús, que decidió abandonar la escena enfadado.

Gèrard comenzó entonces a analizar lo sucedido con el resto de concursantes mientras Jesús fumaba sólo en la terraza. En un momento dado, el andaluz volvió al comedor para pedirle a Gèrard que se callara: "Te pido por favor delante de todos que cortes el rollo, porque yo me he metido aquí para parar la conversación. Corta el rollo, por favor te lo pido", dijo desquiciado Jesús antes de dar un portazo a su compañero.

Tras la bronca, Gèrard se reunió con Rafa para comentar la tensa situación que vive con Jesús dentro de la Academia. El ceutí aseguró que a partir de ahora, no va a hablar a su compañero para nada más que lo estrictamente necesario. Además, recordó las veces que este le llamaba "suave" o "agaporni" en su relación con Anne. Fue entonces cuando Gèrard dejó caer que él también podía hacer algún comentario parecido sobre él y son muchos los que han interpretado a que el joven se refería a la estrecha amistad que Jesús mantiene con Nia.

drama entre Gerard y Jesus lol por lo que puedoe scuchar Gerard le ha dicho algo a Eva, Jesus se ha metido no se que le ha dicho, Gerard a contestado, y Jesus le ha dicho que no le vacile y de ahi pues lo que se medio escucha #OTDirecto27F pic.twitter.com/181RIVXiwx — (con)fundida (@bombillarota_) February 27, 2020