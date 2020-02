Edurne y Ariadna actuarán el domingo en 'OT 2020' mientras Bruno, Hugo y Rafa se juegan la expulsión Ecoteuve.es 28/02/2020 - 13:59 0 Comentarios

La exconcursante vuelve al programa para cantar por primera vez su nuevo single

La Gala 7 de Operación Triunfo vivirá este domingo una nueva expulsión. Los espectadores tendrán que volver a elegir entre tres concursantes nominados: Bruno, Hugo o Rafa. Uno de ellos se tendrá que despedir de la Academia en la gala de esta semana, que contará con las actuaciones de Edurne y Ariadna (OT 2020), que vuelve al programa para cantar por primera vez su nuevo single.

El tema grupal de la séptima Gala es 'Waka Waka' de Shakira. Esta semana vuelve a haber tres nominados ya que los profesores, por primera vez, no salvaron a ninguno de ellos. Bruno defenderá 'Llegué hasta ti' de Muerdo; Hugo, 'Genius' de Labrinth, Sia y Diplo (LSD); y Rafa, 'Cojo el saco y me retiro', de Astola.

Flavio y Gèrard interpretarán 'Never Gonna Give You Up' de Rick Astley; Maialen cantará en solitario 'Andar conmigo' de Julieta Venegas; Eva y Nia, 'Don't Start Now' de Dua Lipa; Jesús, 'Sábado por la tarde' de Claudio Baglioni (versión Sergio Dalma); Samantha, 'Human', de Christina Perri; y Anaju, 'Tusa', de Karol G & Nicki Minaj.

Edurne y Ariadna, artistas invitadas

Edurne regresa a la música tras unos años de parón por la puerta grande. Interpretará sobre el escenario de Operación Triunfo su primer single, 'Demasiado tarde', que acumula ya más de 8 millones de visualizaciones y ha conseguido entrar en el top10 de las canciones más radiadas de España. En abril llega su esperado séptimo disco, con el que recorrerá la geografía española con una gira que ya ha anunciado parada en Madrid el 18 de junio. Edurne retorna a Operación Triunfo, el programa que la vio nacer, 15 años después.

Ariadna, exconcursante de esta edición, vuelve al programa para presentar su single 'Al santo equivocado', una canción escrita y compuesta por ella en la que desnuda su naturaleza emocional para hablar del desamor tras sufrir una ruptura sentimental. El single, que ha salido a la luz este 28 de febrero, está producido por Aclam Records, estudio por el que han pasado artistas como Kendrik Lamar, Rosalía, Pete Doherty o Amaia, entre cientos de artistas nacionales e internacionales.