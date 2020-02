Jorge Javier pide a la organización de 'Supervivientes 2020' que castigue a Yiya tras sus graves insultos a Rocío Flores Ecoteuve.es 28/02/2020 - 11:41 0 Comentarios

La concursante fue desterrada junto a Vicky Larraz al ser las primeras expulsadas

Yiya continúa siendo una de las protagonistas de Supervivientes 2020 por sus continuas embestidas a Rocío Flores, a la que puso en el punto de mira desde antes incluso de partir hacia Honduras. Y si hace una semana, en su llegada a los Cayos Cochinos, la exprincesa de Cuatro llamaba "huelemierdas" a la nieta de Rocío Jurado, en esta ocasión la joven ha traspasado el límite.

En la gala de este jueves, centrada en el conflicto de Adara y Hugo Sierra y el forzado romance que este está viviendo con Ivana dentro del reality, Jorge Javier Vázquez se vio obligado a abroncar a Yiya después de varias descalificaciones graves sobre su físico.

Todo se desencadenó después de ver unas imágenes de la isla en la que ambas mantenían una trifulca que se ha acabado trasladando a la Palapa. "Las personas que bufan no son personas son animales", empezó diciendo la extremeña. "Le he dicho morsa y la he llamado ecce homo", insistía Yiya antes de ser interrumpida por el presentador.

"Yiya, pro ahí no. Creo que acabas de traspasar una línea, y lo sabes, así que debe ser la organización quien decida", anunció Vázquez ante el último despiadado ataque de la concursante hacia la hija de Rocío Carrasco y Antonio David. En ese momento, Jorge Javier devolvió la conexión con plató para seguir con el transcurso del programa.

Yiya, desterrada junto a Vicky Larraz en Supervivientes

Al final de la noche, Yiya y Vicky Larraz se convirtieron en las primeras expulsadas de Supervivientes 2020. Las robinsonas perdieron la batalla frente a José Antonio Avilés y Fani y fueron desterradas a Playa Desvalida. Allí convivirán juntas a la espera del próximo expulsado. Al comunicarle la noticia, Jorge Javier volvió a dar un tirón de orejas a Yiya, que terminó pidiéndole perdón a Rocío Flores.

"Yiya, creo que las cosas suceden por algo. Has estado muy desafortunada. Han sido unas palabras innecesarias e insultantes y que, como tú has dicho, no solo para un familiar sino para toda la gente que está en un plató y que está viendo la televisión no merecen escucharlas (...) Piensa que, aunque pienses así, te está viendo muchísima gente y se puede sentir muy ofendida. Reflexiona porque formas parte de un equipo y de un programa con mucha repercusión. El ser uno mismo también implica respetar a los demás porque si no la convivencia en el mundo sería una auténtica mierda", concluyó el presentador.