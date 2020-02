'Supervivientes', un spin-off de 'GH VIP': Adara es la protagonista en plena batalla entre Elena y Hugo Ecoteuve.es 28/02/2020 - 10:05 0 Comentarios

La discusión en Honduras se traslada al plató: "¿Vamos a abrir el cajón de mierda?"

La pareja surgida entre Ivana Icardi y Hugo Sierra en Supervivientes 2020 está levantando todo tipo de comentarios en la isla. La mayoría cree que es una venganza contra Adara, ex del uruguayo, y Gianmarco, que tuvo un acercamiento con Ivana en otro reality que compartieron en su país.

Este romance surgido en Honduras ha reactivado el culebrón protagonizado por Adara Molinero, sus parejas y su familia en GH VIP. De hecho, Elena, madre de la madrileña, comperta ahora isla con Hugo, su ex yerno y padre de su nieto.

"Me pidieron que no fuera al parto de mi hija. Y yo sé que es por él", contó Elena a José Antonio Avilés mientras analizaban el romance de Ivana y Hugo en Supervivientes 2020.

"Son temas muy delicados que no quiero profundizar pero no es verdad", respondió Hugo cuando Jorge Javier le preguntó por este asunto. "Lo del parto es una verdad como que yo estoy en Honduras, digas tú lo que digas, fuera esta mi hija y lo puede corroborar. De hecho no fue solamente al parto, yo estaba en el hospital y tú me mandabas para afuera", contestó Elena, muy nerviosa. "No mientas más. ¡Mentirosa!", espetó Hugo.

Adara, estrella del plató: "¿Vamos a abrir el cajón de mierda?"

Como era previsible, esa guerra se trasladó al plató de Supervivientes, donde se vive un segundo reality, como bien analizamos hace unos días. En el estudio de Mediaset se encontraba Adara y Bruno, hermano de Hugo.



"El palo que le han dado a mi hermano es alucinante. Acabo de hablar con mi madre y está muy mal porque ella fue la encargada de ir a buscar a Elena al aeropuerto y me parece rastrero lo que se le está haciendo", dijo Bruno, negando así la versión de Elena.

Adara no se quedó callada. "Me va el corazón a mil. No quería tocar este tema y además no me ha gustado que mi madre lo haya sacado. Pero tu hermano no quería que mi madre fuera al parto y esa es la verdad. Yo tuve que discutir muchísimo con él porque no quería que mi madre se quedara en casa estando yo recién parida. No la soportaba y tuve que discutir muchísimo con él", comentó la ganadora de GH VIP.

"Estoy súper caliente con este señor porque es muy falso, es muy machista con los comentarios que ha dicho sobre mí", atacó a Bruno, que siguió defendiendo a su familia. Adara amenazó entonces con contarlo todo. "¿Vamos a abrir el cajón de mierda? Porque si quieres lo abrimos bien eh, hay mucha mierda y me he callado mucho. He sido muy respetuosa y me estoy calentando. Me trataron bien hasta que dejaron de hacerlo. Yo nunca he hablado mal de su familia y se han pasado muchos límites conmigo. Si me sigue provocando vamos a abrir el cajón de mierda y, además, el grande".