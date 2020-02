Pilar Rahola y Carmen Lomana se enzarzan en directo a cuenta del franquismo: "No me voy a hacer la mártir" Ecoteuve.es 27/02/2020 - 19:07 0 Comentarios

La irónica obra de un artista finlandés con el dictador es el origen de la polémica

Pilar Rahola y Carmen Lomana han tenido una fuerte bronca este jueves en Todo es mentira por el franquismo. El origen de la disputa ha venido por la irónica obra del finlandés Riiko Sakkinen en la feria de ARCO en la que aparece el retrato de Franco y, a su alrededor, un listado de sus supuestos logros.

"Nunca tuve sensación, ni con 17 años ni en la universidad, nada de represión. Al revés, lo tomábamos un poco a risa y corríamos delante de los grises", ha declarado Lomana alegando que "era muy pequeña".

"¡Oye, yo un poquito más de pequeña!", ha saltado de inmediato Rahola para proseguir abroncando a su compañera: "Pero, a pesar de eso, algo sé porque hay libros de historia. Por favor, no ¿eh?".

"Creo que sabes perfectamente lo que significa el franquismo. Sabes que mataron a gente por sus ideas", ha continuado la periodista catalana irritando a la empresaria: "¿Y tú sabes a la gente que mataron antes de la guerra? Yo no me voy a hacer la mártir y decir que estuve reprimida". "No... la gente solo estaba en la cárcel", ha rematado Rahola.