"¡Iros a tomar por culo!": la tremenda bronca de Samantha y Rafa en 'OT 2020' por el machismo

"Lo que no puede ser es que os ofendáis por todo", pidió Jesús a sus compañeras

Nueva polémica en OT 2020. Este jueves, los concursantes del talent musical de TVE han abierto un nuevo debate después de que Maialen se quejara en el almuerzo de una expresión utilizada por Rafa a la hora de describir sus preferencias con las chicas: "A mí me gustan maduritas", dijo el cordobés, que encontró el apoyo de Bruno y Jesús.

Maialen expresó a sus compañeros que esa forma de referirse a las mujeres le "repateaba", ya que se trata de un micromachismo más con el que se cosifica a las mujeres. "¿Y cuando a nosotros nos dicen yogurines?", preguntaron ellos para defenderse. En ese momento, Samantha, que estaba comiendo en la otra mesa, se unió a la conversación para apoyar a la navarra en su malestar.

"Os decimos que decir 'maduritas' está mal y saltáis con los 'yogurines'. ¡Iros a tomar por culo un rato! Eso es lo que más odio del machismo, que enseguida comparáis", dijo indignada la alicantina en unas palabras que incendiaron a Rafa. "Yo lo he dicho para diferenciar, no por machismo. ¿De qué estás hablando, Samantha? Yo tonterías no hablo", gritó el andaluz mientras sus compañeros le pedían que se tranquilizase.

"He dicho eso porque acaba de pasar, pero es que siempre que hablas de machismo con un hombre salen con eso", explicó Samantha mientras Rafa le pidió que no comparara una cosa con la otra y que dejaran de hablar del tema. "Pero Rafa, podemos tener una conversación sobre eso. Me pides que no compare: ¿Me vas a decir encima lo que tengo que hacer?", le preguntó sorprendida la concursante.

"Es que has sacado las cosas de contexto", insistió el cordobés mientras Samantha le decía que solo le estaba dando su punto de vista. "Lo que no se puede hacer es ofenderse por todo", dijo Jesús por su parte antes de abandonar con Rafa la escena dando por concluida la conversación. Bruno decidió quedarse en la mesa y llegar a un punto de entendimiento con Samantha y Maialen, a las que acabó pidiendo disculpas si se habían sentido ofendidas.

Hilo de lo de la sobremesa: la discusión sobre la cosificación de la mujer a raíz del comentario de "a mí me gustan maduritas", el enfado de Rafa y Jesús, y la conversación de Samantha y Maialen con Bruno que se queda a escuchar y a hablar sobre feminismo. Bravas.#OTDirecto27F pic.twitter.com/rbDUc7YmDq — Robin ???? (@miraraspersores) February 27, 2020

