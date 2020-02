Pedrerol saca a la luz el gran objeto que esconde Ferreras en el centro de su despacho Ecoteuve.es 27/02/2020 - 17:26 0 Comentarios

'El Chiringuito' logró colarse en el centro de operaciones del periodista de La Sexta

Josep Pedrerol desveló este miércoles uno de los secretos mejores guardados de Antonio García Ferreras. El Chiringuito de Jugones logró colarse por sorpresa en el despacho del presentador de Al Rojo Vivo desvelando ante las cámaras el gran objeto que guarda el periodista en su centro de operaciones en La Sexta.

El próximo domingo, la tertulia deportiva de Mega realizará un especial mientras siguen en directo el esperado clásico de Liga entre el Real Madrid y el F.C. Barcelona. Para ello, los responsables del programa han preparado un set donde Pedrerol y sus colaboradores disfrutarán del encuentro.

Lea también: El 112 regaña a Ferreras por poner en riesgo a un reportero de Al Rojo Vivo

Este salón estará decorado para la ocasión y en el programa de anoche, uno de los reporteros recorrió las instalaciones de Atresmedia buscando objetos que pudieran encajar en este improvisado plató. En medio de esa misión, el redactor logró colarse en el despacho de Antonio García Ferreras.

Allí, descubrió que en una mesa colocada en el centro de la habitación, el periodista tenía una gran maqueta del estadio Santiago Bernabeu. Cabe recordar que Ferreras es un seguidor confeso del Real Madrid, del que fue director de Comunicación entre 2004 y 2006.

El día que Iñaki López destrozó la maqueta de Ferreras

Esta no es la primera vez que se habla en Atresmedia de la réplica del Bernabeu que Ferreras guarda en su despacho. Hace tres años, Iñaki López contó en La Sexta Noche el percance que vivió con el mencionado estadio de fútbol. "De repente, toqué un tejadillo que había en una de las gradas y se cae entero. Me sentía como Peter Sellers en El Guateque", contó Iñaki ante las risas de Cristina Pardo.

"Lo oía venir y yo tratando de poner el tejadillo, me fui al otro extremo del despacho y según entró por la puerta, le llamé [para que no descubriese el destrozo en la maqueta]... y me faltó un capote", continuó explicando el presentador, que decidió enviar un mensaje a su compañero. "Antonio no sé si te enteraste, pero fui yo, fue un accidente", se disculpó.