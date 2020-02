El piropo de Ana Rosa Quintana que ha sonrojado a García-Page en directo: "No me lo dicen ni en casa" Ecoteuve.es 27/02/2020 - 14:50 0 Comentarios

La presentadora de Telecinco sorprende al presidente de Castilla La Mancha

La entrevista de Ana Rosa Quintana al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page tras la última reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra ha terminado con un final inesperado.

La presentadora del matinal de Telecinco ha sonrojado al político socialista con esta pregunta: "Presidente, le veo a usted más flaco...". "Pues se lo agradezco, se lo agradezco muchísimo", ha respondido Page algo incrédulo.

"Le veo así como más rejuvenecido. No sé. Le veo algo", ha seguido insistiendo Ana Rosa ante las risas que se colaban de sus colaboradores. "¿Se está cuidando?".

"No sabe la alegría que me da porque estos piropos no me los echan ni en casa", ha zanjado con humor el manchego provocando la risa a la periodista.