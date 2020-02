Malena Alterio desvela a Calleja el motivo por el que decidió irse de 'La que se avecina' Ecoteuve.es 27/02/2020 - 11:24 0 Comentarios

La actriz también opina sobre el feminismo: "La industria sigue siendo machista"

Malena Alterio fue la nueva valiente de Planeta Calleja. La actriz viajó con el aventurero leonés hasta el norte de Sicilia para conocer el archipiélago de las Eolias. Ambos presenciaron en directo la furia del famoso volcán de Estrómboli: "Es impresionante. Me gustaría que estuviera aquí mi mamá, le encantaría esto".

En una de las charlas, Calleja quiso saber por qué decidió dejar La que se avecina. Malena Alterio reconoció que se fue de la serie de los hermanos Caballero porque le habían ofrecido un proyecto de teatro y porque tenía hambre de nuevos retos: "Me apetecía cambiar, hacer otras cosas".

La argentina, primero, se ganó el cariño del público español con el personaje de Belén en Aquí no hay quien viva. Luego, cuando la serie de los hermanos Caballero cambiaron de cadena y mutó en LQSA, Alterio fue Cristina Aguilera.

Malena Alterio, ahora en Las señoras del (H)AMPA y Vergüenza, habló también de lo difícil que fue digerir la fama: "Al principio era muy halagador que la gente te parara y que los fans pidieran fotos, pero el nivel de popularidad creció tanto, tantísimo, que ya era un poco de película de terror. A veces no podía caminar por la calle".

La opinión de Maleta Alterio sobre el feminismo

Otro tema interesante de los que hablaron Calleja y Alterio fue el feminismo. "La industria sigue siendo machista, pero es que el mundo en general también, por lo que no es de extrañar que así sea", reconoció primero la actriz.

Según ella, el feminismo tiene dos corrientes: "Yo me siento muy contenta con todos los movimientos que hay, pero me da miedo que la gente utilice esto como una moda, que se use por los partidos políticos para pillar votos sin que estos tengan un sentimiento verdadero, una prioridad real. Me da miedo que no tengan el feminismo como auténtico objetivo".