Roncero, completamente hundido, llora desconsolado en 'El Chiringuito' por la derrota del Real Madrid Ecoteuve.es 27/02/2020 - 9:42 1 Comentario

El periodista había llevado por primera vez a su hijo al Bernabéu: "¡Qué rabia me ha dado!"

Tomás Roncero vivió una de sus peores noches en El Chiringuito por la derrota del Real Madrid ante el Manchester City (1-2) en Champion . El colaborador se rompió y comenzó a llorar de forma desconsolada en el programa de Mega.

Además de la derrota del equipo blanco, había un motivo personal que hizo más duro el varapalo sufrido por Roncero. Este miércoles llevó a su hijo Marcos por primera vez al Bernabéu en Champions.

"Él sabe que ser del Madrid es lo más grande que te puede pasar si te gusta el fútbol. Aunque ahora nos toque pasar unos años duros, yo crecí viendo al Madrid sabiendo que no íbamos a llegar lejos en Europa porque sabíamos que no éramos los mejores", explicó Roncero con la voz rota.



"Me ha dolido mucho por él porque había mucha ilusión. A pesar de todo lo que le está pasando al Real Madrid, hoy estaba la gente con una ilusión increíble. La capacidad que tiene este equipo de regenerar la ilusión en la gente, por muchos palos que nos llevemos y hoy la gente ha ido al campo convencida de que ganábamos al Manchester City", continuó.

"Yo no me voy a rendir, yo no le voy a decir que esto está acabado. Y hay que levantarse porque el domingo viene el Barcelona. Por lo menos que se dejen el alma, al menos por la afición. Si ganamos al Barça al menos recuperamos la ilusión", terminó.