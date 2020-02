'El Hormiguero' se ríe de las contradicciones de Ábalos con una parodia de Carlos Latre Ecoteuve.es 27/02/2020 - 9:34 0 Comentarios

El humorista parodió al ministro: "Parece que he venido, pero no estoy aquí"

El ministro Ábalos apareció por sorpresa este miércoles en El Hormiguero a través de una tronchante imitación de Carlos Latre. El humorista parodió al responsable de Transportes en plena polémica por su reunión en Barajas con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

El programa bromeó con las contradicciones de Ábalos y mostraró al ministro entrando a plató ayudado por dos guardaespaldas que le colocaron sobre una alfombra.



"Mañana dirán que yo he estado en El Hormiguero pero yo no he pisado en El Hormiguero. Esta alfombrilla es de Moncloa, por eso yo estoy allí. Yo no he venido. Parece que he venido pero no he venido. Pasaba a saludar a un amigo y, de repente, estoy aquí", argumentó.



"Encantado de saludarle o no saludarle. Encantado de verle o no verle", prosiguió Ábalos, imitado por Carlos Latre, en su charla con Pablo Motos.



El presentador le preguntó por su reunión con Delcy en el aeropuerto. "¿Qué estuve con ella? ¿25 minutos? No te da tiempo a saludar. Además le dejé bien claro que no podía pisar suelo español porque está todo fregado".