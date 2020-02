Concha Velasco entierra el hacha de guerra con Isabel Gemio tras su polémico despido de 'Sorpresa, sorpresa' Ecoteuve.es 26/02/2020 - 19:15 0 Comentarios

La veterana actriz pide perdón a la presentadora 20 años después del programa

Concha Velasco ha cerrado, por fin, la 'guerra' que tenía con Isabel Gemio del pasado. El origen del conflicto viene de cuando la actriz relevó a la presentadora al frente de Sorpresa sorpresa cuando se quedó embarazada.

"No fue un despido en realidad, porque luego se acababa mi contrato, pero fue la excusa. Son otros jefes que ya no están, pero fue un momento muy triste para mi. Era un programa maravilloso", explicó Gemio hace unos años en Hora Punta, el programa que presentaba Cárdenas en TVE.

Lea también: La implacable respuesta de Paz Padilla a Plácido Domingo tras su perdón por las denuncias de acoso sexual

Su enfado con la veterana intérprete vino porque al inaugurar la nueva etapa del popular programa de Antena 3, esta no hizo referencia a su predecesora: "Si yo empiezo un programa y sustituyo a un compañero, te puedo asegurar que no empiezo sin mandarle un saludo. Se me ignoró por completó".

Pues bien, las explicaciones de Concha Velasco han llegado... 20 años más tarde. "¿No te he pedido nunca perdón en persona? Con lo que yo admiro y quiero a Isabel Gemio. ¡Pero que no te pedí permiso porque creía que no había que pedírtelo! Pero si te ha molestado, te pido perdón", ha dicho en una entrevista para Onda Cero.