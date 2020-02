Antonio Montero confiesa en 'Sálvame' su problema médico: "Me encontré un tumor en la pierna" Ecoteuve.es 26/02/2020 - 17:47 0 Comentarios

"Me operaron y en Navidad recibí radioterapia", explica el colaborador de Telecinco

Antonio Montero ha confesado en Sálvame un secreto que ha removido a los colaboradores del programa. "Hace unos meses me encontré un tumor en la pierna, me operaron y en Navidad recibí radioterapia".

El periodista ha explicado que él mismo se encontró el bulto en la pierna y, tras acudir al médico, decidieron intervenirle. "Me quitaron el bulto, era como una pelota de tenis que estaba metida en el muslo. Seguí viniendo al programa".

"Tenía un bulto grande en el músculo sartorio. Es un músculo que atraviesa la pierna desde la rodilla hasta la cadera. En ningún momento tuve miedo. Era yo quien calmaba a mis médicos. Si la tengo que palmar, la palmo. Mi muerte no me preocupa porque Dios me va a perdonar", ha relatado ante la atenta mirada de Jorge Javier Vázquez.

Sobre la actitud de su familia, Montero ha contado que su entorno "lo ha vivido bastante bien. No ha habido drama. Marisa [Martín Blázquez] ha estado un poco preocupada. Seguramente es la que más. Pero mi familia es muy positiva: mis padres, mis hermanos... Todos son muy positivos".