Javier Negre reclama a Risto Mejide que le "pida perdón públicamente": "Destrozó mi reputación" 26/02/2020

"Dijo que me había despedido por inventarme una entrevista pero yo avisé antes de que me iba"

Javier Negre ha vuelto a defenderse de los ataques recibidos en los últimos meses por un reportaje que publicó en El Mundo y que tuvo que ser rectificado recientemente. El periodista ha insistido que nunca se inventó una entrevista, algo que también aclaró su propio medio, y ha insistido en que ha sido víctima de una "cacería" por parte de la "izquierda radical y el independentismo".

"Buscaban mi muerte civil, que yo no volviese a encontrar trabajo, minando mi credibilidad como periodista", ha dicho Javier Negre en una entrevista con Carlos Herrera. El periodista ha recordado, además, que quedó "exonerado" en la investigación interna que llevó a cabo su periódico.

Aunque ha recibido mensajes de apoyo en privado, Negre reclama que aquellos que dijeron en público que se había inventado una entrevista se disculpen en los mismos términos. Y se ha dirigido, especialmente, a Risto Mejide.

"Dijo que me había despedido de su programa por inventarme una entrevista. Cuando, en realidad, yo había avisado, un mes atrás, a la dirección de su programa que lo abandonaba porque habían detectado a mi madre un cáncer", ha relatado. "Tuve que aguantar esa calumnia y todavía estoy esperando sus disculpas públicas porque, como bien dice su programa, todo lo que ha dicho de mí es mentira".

Negre: "Risto ha convertido mi Google en un lodazal de mala reputación"

"Rogaría que el señor Risto Mejide me pida perdón. Parece que ha montado en su programa un tribunal ético. Dedicó una parte de tres programas distintos para destrozar mi reputación y convertir mi Google en un lodazal de mala reputación. Le honraría pedir perdón públicamente y aclarar que él en ningún momento me despidió de ningún programa", ha insistido.



"Puedo probar que yo avisé un mes antes que me iba por la enfermedad de mi madre", ha concluido el periodista. "Eso es lo que más me ha dolido".