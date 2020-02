"Vergüencita": Adara y Gianmarco reaccionan a la relación de Ivana y Hugo Sierra en 'Supervivientes'

La última novedad de Supervivientes 2020 es la reciente relación que ha surgido entre los concursantes Ivana Icardi y Hugo Sierra. Ambos han sido vistos en el concurso protagonizando unos apasionados besos bajo las estrellas de Honduras.

La autenticidad de la relación de la expareja de Adara y la supuesta exnovia de Gianmarco es un debate que está en boca de todos, Muchos opinan, de hecho, que la relación podría ser un montaje para tener más popularidad en el reality y, de paso, 'vengarse' de Adara y Gianmarco.

El italiano ha decidido romper su silencio con dos publicaciones en su perfil oficial de Twitter: "Dicen que en carnaval cada broma vale. No han pasado ni cuatro días y tengo que ver esta payasada", ha declarado el italiano sobre Ivana, con quien tuvo un acercamiento en un programa en su país, y Hugo, el ex de Adara, su actual novia.

Dicen que en carnaval cada broma vale, no han pasado ni 4 dias y tengo ya que ver esta payasada ????????????????????????????????? #Tierradenadie1 #Supervivientes2020

Otro tuit de Gianmarco servía para aclarar en ningún momento ha mantenido una relación con Ivana: "Estoy harto de que tenga que inventarse haber sido mi exnovia... No lo ha sido NUNCA", escribía.

Estoy Harto que esta chica tenga que inventarse de haber sido mi "ex novia" simplemente por estar alli.

No lo ha sido NUNCA.

Lo peor es que tome el pelo no solo a mi sino a TODA la audiencia?????????????????????????????????