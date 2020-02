El monumental zasca de Gloria Camila a Sofía Suescun por criticar a Rocío Flores en 'Supervivientes' Ecoteuve.es 13:01 - 26/02/2020 0 Comentarios

La hija de Rocío Jurado explotó tras las críticas de la colaboradora contra su sobrina

Sofía Suescun volvió a cargar contra Rocío Flores en el estreno de Supervivientes: Tierra de nadie, que presenta Carlos Sobera, una actitud en la que lleva instalada desde los últimos meses.

En un primer momento, Suescun criticó a la nieta de Rocío Jurado por llorar tras no querer construir la cabaña del grupo en el lugar donde había decidido el resto de sus compañeros: "Dice mucho de ella como superviviente". Posteriormente, volvió a la carga, esta vez por no ayudar a las tareas: "Solo está bajo la sombra porque yo no la veo salir a pescar".

Al ver este exceso de comentarios negativos hacia su sobrina, Gloria Camila saltó al instante: "A ver si tú dejas de hablar tanto de Rocío Flores, que lo llevas haciendo durante meses, y te preocupas más por tu hermano y a hablar de él", declaraciones que provocaron el fervor del público a modo de aplausos. Tras la estruendosa reacción del plató, Sofía se rió y soltó un "me encanta", fruto del nerviosismo del momento.

¡Menudo zasca le ha pegado Gloria Camila a Sofía!????



Se está dedicando a poner verde a Rocío y se está olvidando de su hermano...lamentable. Ay, la objetividad... | #TierraDeNadie1



pic.twitter.com/bIY8tERIc9 — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) February 25, 2020

A la vuelta de la publicidad, la actual pareja de Kiko Jiménez quiso armar un contraataque contra la hija de Ortega Cano: "Espero que hayas aprovechado ese aplauso, ¿Cómo te has sentido?". "Pues me he sentido muchísimo mejor que tú" replicó Gloria Camila, provocando una nueva ovación por parte del público allí presente.

"Me siento orgullosa de hacerla sentir feliz, al menos una vez en la vida", espetó la hija de Maite Galdeano. "Simplemente estaba opinando del vídeo que estaba viendo y tu sobrina estaba bajo una palmera y mi hermano intentando pescar", concluyó Suescun.