La implacable respuesta de Paz Padilla a Plácido Domingo tras su perdón por las denuncias de acoso sexual

La presentadora de 'Sálvame' pidió que los delitos sexuales no prescriban nunca

Paz Padilla se mostró tajante con el tema de Plácido Domingo. La presentadora de Sálvame contestó al tenor después de que este asumiera "toda la responsabilidad" de las acusaciones de acoso sexual de los últimos meses pidiendo perdón por el "dolor" causado a las mujeres que le han denunciado.

"Cuando una mujer hace ese tipo de declaraciones no es solo porque le hayan dicho '¡qué buena estás, chica!", empezó diciendo la presentadora. "Cuando llegas a esa sensación de sentirte que te han tratado de esa forma. A la víctima primero le cuesta aceptar que sucedió, segundo hacerlo público, y tercero llevarlo al juzgado".

Inmediatamente después, Paz Padilla se dirigió directamente al "señor Plácido Domingo" y a "muchísimos hombres que pensaban que lo estaban haciendo bien porque en aquel momento no estaba mal visto entre ellos": "Tienen que entender que, gracias a Dios, los tiempos van cambiando. Y no importa ni dónde estaba ni cómo vestía, la culpa no era mía".

Paz Padilla: "Es raro la actriz o presentadora que no se ha sentido acosada"

El debate continuó en el programa y Mila Ximénez apunto que "si en España se hiciera un #MeToo caerían muchísimos, pero muchísimos directos de revista, periodistas conocidísimos, gente del poder, del fútbol... Pero todavía no hay agallas para hacerlo".

Paz Padilla explicó después que conoce "muchas actrices y presentadoras y raro es la que no se ha sentido acosada. Y lo digo porque estas conversaciones las tenemos, y cuando no era un director, era un compañero o un productor". "Durante toda nuestra vida hemos sido tratadas de esta manera", zanjó la gaditana opinando que "los delitos sexuales no deberían prescribir".