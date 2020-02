Huracán Danna Paola: asalta 'La Resistencia' con un cuchillo y emborracha a David Broncano Ecoteuve.es 11:47 - 26/02/2020 0 Comentarios

La actriz de 'Élite' acudió como invitada al programa de #0, en Movistar+

Danna Paola visitó este martes La Resistencia para promocionar el próximo estreno de Élite, la serie juvenil de Netflix que el viernes 13 de marzo vuelve con los capítulos de su tercera temporada.

La joven entró con mucha fuerza en el programa presentado por David Broncano. Irrumpió en el plató con un cuchillo y comenzó a rajar el sofá que le regaló Dani Parejo, que ya sufrió graves daños en la visita de Ignatius Farray.

Lea también: La respuesta a la pregunta del sexo de 'La Resistencia' que Broncano "llevaba tres años esperando"

Posteriormente, se sentó y, mientras se acomodaba, preguntó al presentador si tenían tequila. El equipo de La Resistencia cumplió su petición y le lanzaron a Broncano una petaca: "¿Te tomas un shot conmigo?", preguntó la actriz.

"No puedo probarlo, me vuelvo loco", espetó el cómico explicando que él no era propenso a las bebidas alcohólicas. "Te va a rejuvenecer... a mí me ha ayudado con el jet lag ¡Pruébalo! ", exclamó convenciéndole.

Después de darle un buen trago, el humorista presentó una actitud exaltada durante el resto de la entrevista. "Creo que estoy borracho de verdad", apuntó en un momento dado. Frase que repitió hasta en cuatro ocasiones más.

Finalmente, Paola cantó su último single, Sodio, mientras Broncano bailaba a su alrededor con una máscara de luchador mexicano puesta.