Julio Ruz, ex de María Jesús Ruiz, reaparece en televisión con un radical cambio físico tras un injerto de pelo

El empresario volvió a los focos para cargar, de nuevo, contra la madre de su hija

Julio Ruz, expareja de María Jesús Ruiz, ha reaparecido en televisión después de meses alejado de las cámaras. El empresario entró en Sálvame para cargar de nuevo contra la madre de su hija después de que esta afirmara que había vuelto con su novio Curro.

Pero Julio Ruz no fue noticia por sus declaraciones hacia su ex, sino por su impactante cambio físico.

El exconcursante de GH DÚO salió en pantalla presumiendo de su frondosa melena, inexistente hace unos meses, y olvidando de una vez la imagen que le hacía más viejo de lo que es: en la actualidad tiene 37 años. Y también se ha dejado barba.

Impactante cambio físico de Julio Ruz, ex de María Jesús Ruiz

El nuevo aspecto de Julio Ruz ha sido posible después de someterse a un injerto capilar en Madrid, como ha ido desvelando en su perfil de Instagram.

Sin embargo, sus pensamientos hacia su ex (ahora tiene una sección en Sálvame similar a Tu cara me suena) no han variado y no se corta en hablar mal de ella: "Cuando oigo las declaraciones de María Jesús me caliento y me cabreo. Miente más que habla".