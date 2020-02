BTS y su K-pop hacen historia con su espectacular actuación en el programa de Jimmy Fallon Ecoteuve.es 25/02/2020 - 15:17 0 Comentarios

La boyband surcoreana grabó un videoclip en una estación de metro de Nueva York

Jimmy Fallon celebró este lunes una entrega especial de The Tonight Show por la visita del exitoso grupo BTS. La boy band surcoreana de K-Pop fue invitada al mítico formato de la NBC en un evento que el presentador calificó como "diferente a lo que hacemos normalmente, divertidísimo y lleno de sorpresas".

Y es que el late night se desplazó hasta la Grand Central, una de las estaciones de metro más emblemáticas de Nueva York. El programa fue grabado a las 4 de la mañana, ya que normalmente por sus andenes pasan cada día más de 750.000 pasajeros. Durante unas horas, BTS y Fallon pudieron disfrutar de sus instalaciones en una super producción que rozaba niveles cinematográficos.

Fallon preparó unas olimpiadas junto a los cantantes en uno de los trenes de la red con varios juegos que hicieron las delicias de los espectadores. Uno de ellos consistía en intentar derribar el pato de goma del oponente sin que se cayera el que sujetaban en las manos. En otro, los artistas debían desprenderse bailando de unos guantes que llevaban sellados en sus extremidades. Todo ello mientras viajaban por diferentes puntos de la gran manzana.

Youtube Video

La fiesta concluyó por todo lo alto con una actuación histórica de BTS en el salón principal de la Grand Central. Allí, el grupo de K-pop grabó un 'videoclip' mientras cantaban y bailaban el tema On, que han incluido en su álbum Map of the soul: 7.