"Búscate otra casa": prepara una sorpresa para su ex pero todo salta por los aires en 'First Dates' Ecoteuve.es 16:22 - 25/02/2020 0 Comentarios

Ambos se conocieron en el programa de Cuatro y vivían juntos aunque lo habían dejado

Este lunes tuvo lugar una nueva entrega de First Dates Crucero. El restaurante más famoso de la televisión, en su versión marítima, rescató a dos conocidos del programa: Cristian y Priscila. Ambos se conocieron gracias al espacio de Cuatro y se fueron a vivir juntos, pero la convivencia como pareja no fue como esperaban y se separaron.

Sin embargo, por "necesidades económicas", volvieron a convivir esta vez como compañeros de piso y se despertó de nuevo la chispa entre ellos. Por lo que ella pensó que podían volver a retomar su relación sentimental, y decidió darle una sorpresa a Cristian.

Lea también: El tremendo patinazo en Geografía de una joven en 'First Dates': "He ido por la costa de Salamanca"

No obstante, la situación no salió como Priscila se imaginó. Cristian llegó al restaurante muy ilusionado, pero su cara al verla fue un poema: "He pensado que no podía estar ahí. Pero bueno, habrá que cenar", apuntó.

"Su reacción ha sido muy mala y me ha hecho sentir muy mal", declaró ella sin poder contener las lágrimas. "No esperaba tener la cita contigo. Porque ya sabes que contigo no quiero tener una relación", se sinceró él.

"Esperaba que se alegrara de verme por lo menos", dijo ella hecha ya un mar de lágrimas. "No quiero saber nada de ti, cuando volvamos te buscas otra casa", espetó ella levantándose y abandonando la cena.

Cristian fue a buscarla al camarote

"No me gusta verla sufrir", manifestó el joven dirigiéndose a la habitación de su exnovia para apaciguar los ánimos. A pesar de ello, lo que se encontró fue una Priscila a la defensiva y con una lluvia de reproches preparada para él: "Si no quieres una cita y no somos compatibles por qué te acuestas conmigo cuando te da la gana", articuló de forma contundente.

Tras una serie de insultos y gritos, no llegaron a ningún punto en común. La joven le dejó claro que "no quería saber nada más de él", por lo que Cristian se marchó de la habitación, concluyendo con un frío "cuídate".