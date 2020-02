La rajada de Rocío Flores y José Antonio Avilés contra Sofía Suescun: "Está loca, se desquicia cuando ve una cámara" Ecoteuve.es 25/02/2020 - 13:36 0 Comentarios

Los concursantes de 'Supervivientes 2020' cargan contra la navarra

Los concursantes de Supervivientes 2020 llevan ya varios días de aventura en los Cayos Cochinos de Honduras. Poco a poco, los robinsones se han ido olvidando de las cámaras y dos de ellos han protagonizado una conversación que traerá cola en España. Se trata de Rocío Flores y José Antonio Flores, quienes han lanzado una dura crítica contra Sofía Suescun.

Todo comenzó cuando los andaluces enumeraron las veces que la navarra y Kiko Jiménez se han sentado en un plató de Telecinco para hablar de ella: "Es muy heavy. ¿Tú no los has demandado?", preguntó interesado el colaborador de Viva la vida. "No lo sé, tengo que mirar todo, no lo he mirado aun", confesó la hija de Antonio David.

Lea también: "¿Me estás hablando tú de inteligencia?": espectacular bronca de Sofía Suescun y Violeta Mangriñán en MYHYV

"Yo no puedo con ellos. Ella no me cae nada bien. Tienen que tener muy poca ética para que, como su vida no interesa, se pongan a vender la de los demás", señaló Avilés. "Yo sí que creía que tienen la capacidad de ser personajes por si mismos, y que tienen la capacidad de hacer exclusivas de su vida. Bueno, eso era lo que creía, me he dado cuenta de que no", señaló Rocío Flores.

En ese momento, la hija de Rocío Carrasco recordó la portada de Sofía en una revista en la que confesaba que ella "le da mucho miedo". "Ella está loca, se desquicia cuando tiene una cámara delante . Al final demuestra que por dinerito menea el perro el rabito", arremetió Avilés.

Sofía responde a Rocío Flores y Avilés

Tras ver las imágenes, Suescun entró en cólera cargando duramente contra los supervivientes: "José Antonio, la que decidió no hablarte porque eres un falso y te invitabas la información que dabas en el programa soy yo Cuando me lo encuentro en los pasillos no te imaginas el peloteo", ha empezado diciendo la de Pamplona.

"Rocío solo interesa por la relación con su madre, y no habla porque no le conviene", aseguró la extronista. "A mí me asombra que estén hablando de nosotros y no de una manera más activa, pescando, haciendo fuego...", ha dicho con ironía Kiko Jiménez.