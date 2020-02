Telecinco encuentra al hermano de Adara y habla por primera vez en televisión: "Mi madre es una 'Superviviente' de la vida" Ecoteuve.es 12:53 - 25/02/2020 0 Comentarios

Las cámaras de 'Viva la vida' localizaron a Aitor, que supuestamente no se lleva bien con su hermana

Aitor, el hermano de Adara, hizo su primera aparición televisiva en Viva la vida. El programa de Mediaset consiguió unas declaraciones del joven, donde habló de su madre, Elena Rodriguez, y de su reacción al enterarse de que participaría en Supervivientes 2020: "Fue toda una sorpresa, me quedé un poco loco", reconoció. "No me lo imaginaba, me lo dijo un poco tarde", confesó de forma tímida ante la presencia de la cámara.

"Tengo algo de prisa. Solo diré que ella es una superviviente de la vida y lo ha demostrado siempre", reconoció antes de concluir el encuentro con la reportera de Telecinco, no sin antes ser preguntado por si le veremos defendiendo a su madre algún dia: "No lo sé, ya veremos", afirmó dejando a entrever que es posible que le veamos defendiendo a Elena en un plató de televisión.

Aitor tiene 24 años, dos menos que su hermana, con quien tiene una relación algo tensa. Elena reconoció en Honduras que sus hijos no se llevan bien: "Son tan diferentes... se repelen". A pesar de ello, la concursante del reality de supervivencia sigue manteniendo la esperanza de que sus hijos se reconcilien algún día: "Si yo llego al plató y los veo agarrados y cogidos de la mano me desmayo, me muero. No sé si se han dado cuenta del sufrimiento que yo tengo por eso", explicó a sus compañeros en la isla.