"No me atrevo a mirar": la desgarradora confesión de Pablo Motos sobre la muerte de su madre Amelia

Mamen Mendizábal tocó la fibra sensible del presentador de 'El hormiguero'

La visita de Mamen Mendizábal a El hormiguero arrancó una emocionante confesión de Pablo Motos sobre su madre Amelia Burgos, que falleció el 11 de diciembre de 2018. La visita de su compañera fue para promocionar su nuevo programa en La Sexta, Palo y astilla, un formato en el que distintos personajes públicos homenajean a los seres queridos que ya no viven.

"Me costó que me convencieran hasta que me dijeron la frase clave: ¿qué le dirías a tu madre si todavía estuviera viva? o ¿qué le dirías a tu padre si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo?", contó la presentadora sobre cómo acabó aceptando el nuevo proyecto que le encargó Atresmedia.

"Hablar del patrimonio emocional, de los valores de nuestros padres, de lo que hemos aprendido de ellos y de los que tenemos de ellos es una oportunidad muy bonita", continuó diciendo Mendizábal para después tocar la fibra sensible de Pablo Motos: ¿tú de quién tienes más cosas, de tu padre o de tu madre".

Pablo Motos se emociona al recordar a su madre fallecida

"Yo guardo más cosas de mi madre que de mi padre, pero yo no quería", dijo Motos emocionado sobre su progenitora. "Cuando se murió mi padre dije: 'Esto va así, me voy a ir quedando solo' y cuando murió mi madre no me lo terminé de creer' Mi hermana me convenció para que me quedara con algo suyo".

Finalmente, Pablo Motos sí se quedó algo de su madre: "Sobre todo, hay una fotografía que no me atrevo a mirar, que me la regaló mi hermana, que es una fotografía donde mi madre aparece embaraza de mí. Es lo más valioso que tengo en casa".