Santiago Segura habla de su "mal rollo" con Broncano y desvela la advertencia que le hizo Pedro Sánchez Ecoteuve.es 25/02/2020 - 10:19

El cineasta apareció en 'La Resistencia' tras su enfado con el programa

El presentador desveló el motivo por el que dejó de seguir al director de 'Torrente'

El invitado deja en shock al cómico al confesar el dinero que tiene en el banco

Cuando este lunes La Resistencia anunció la visita de Florentino Fernández y José Mota para promocionar su espectáculo teatral con Santiago Segura, muchos recordaron el enfrentamiento que tuvo este último con el programa de David Broncano tras convertirlo en protagonista de la polémica sección ¿Quién prefieres que se muera?

Por ello, nada más hacer su entrada en el plató de #0, los cómicos dejaron claro que Segura no había podido asistir al encontrarse rodando la segunda parte de su exitosa película Padre no hay más que uno. No obstante, durante la entrevista, Flo llamó a su compañero, quien les informó de que había terminado antes de lo previsto y que se encontraba muy cerca del Teatro Arlequín en el que se graba el show de Movistar+.

Así pues, Santiago Segura apareció por sorpresa en el tramo final del programa para esclarecer la verdad detrás de su pique con Broncano. "Ahora en serio, ¿había mal rollo entre vosotros?", se interesó Fernández mientras el presentador aseguraba que "por su parte no".

"Por mi parte, tampoco. Me hace gracia porque la gente no sabe distinguir la realidad de la ficción", respondió el cineasta poco antes de reprochar al humorista que lo dejara de seguir en Twitter. "Es por el toc, yo cuando me acerco a 200, quito quince", se justificó Broncano antes de hacerse una foto abrazado a Segura para sellar su televisada reconciliación.

La advertencia de Pedro Sánchez a Santiago Segura

Antes de finalizar la entrevista, Broncano preguntó a sus invitados cuánto dinero tenían en el banco. Fue entonces cuando Segura dejó a cuadros al cómico con su respuesta: "Llevo dos años pensando qué decir si venía al programa. Tengo más que tú y menos que Andreu Buenafuente", aseguró el director de Torrente.

"¿Tú crees?", dijo desconcertado el jienense. "Sí, sí....", insistió muy convencido el invitado. Finalmente, Santiago Segura desveló la advertencia que le hizo Pedro Sánchez durante la última gala de los Goya: "Me encontré con él y me dio la enhorabuena por haber hecho la película más taquillera del año pasado. Y me dice: Estamos muy pendientes en Hacienda. Creo que era un chiste pero se me erizó la piel", contó entre risas.