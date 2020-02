"¡Vaya un cabrón!": Francisco Granados critica a Bertín Osborne con Évole por lo que hizo en el pasado Ecoteuve.es 24/02/2020 - 18:15 0 Comentarios

El periodista de La Sexta entrevistó al exsecretario general del PP en Madrid

El nombre de Bertín Osborne se coló en la entrevista que hizo Jordi Évole a Francisco Granados, exsecretario general del PP en Madrid. El exalcalde de Valdemoro, que se pasó tres años en la cárcel tras la Púnica, contó una anécdota sobre el presentador de Telecinco en una de las conversaciones previas a la charla.

"Me siento un poco Bertín Osborne", dijo el periodista de La Sexta por ir a la casa de su invitado (Granados lo atendió en una casa propiedad de su madre". "¿No te invitó al programa?", repreguntó Évole para añadir: "Yo hago Tú casa es la mía, pero con los malotes".

Fue entonces cuando Granados se arrancó: "No... este es simpático hombre. El segundo año de estar yo aquí de alcalde vino a cantar y se presenta, con un alcalde socialista de Pinto de toda la puta vida que se llamaba Antonio Fernández".

"Yo me llevaba con él como el culo. Y se presenta con este al concierto... Íntimos, habían estado en Cuba, en no sé qué...", siguió. "No me hizo ni puto caso. ¡Coño, si el que te paga soy yo!" Además, se portó muy mal".

"¿Desafinó o que?", se interesó una persona del equipo de Évole a lo que Granados resolvió: "No, esto que durara hora y media... pues cantó 40 minutos, se subió al coche con nosotros y salió zumbando, macho. ¡Vaya un cabrón!".