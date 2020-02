Iker Jiménez y Carmen Porter reabren el "tema tabú" de Alcàsser y piden que se entreviste a Miguel Ricart Ecoteuve.es 17:06 - 24/02/2020 0 Comentarios

"Se ha entrevistado a un montón de asesinos", dicen los periodistas en 'Milenio Live'

El programa recogió las declaraciones de Fernando García, el padre de Miriam

Iker Jiménez ha vuelto a abrir el tema tabú del caso Alcàsser. Lo ha hecho en Milenio Live, junto a Carmen Porter, después de que el juzgado de Instrucción número 6 de Alzire haya decidido emitir una comisión rogatoria internacional al Reino Unido. Es decir, se solicita que se le tome declaración al capitán del barco, en el que supuestamente huyó Antonio Anglés.

El programa que se emite cada viernes en directo a través de YouTube recogió el testimonio de Fernando García, el padre de una de las tres niñas asesinadas, hablando sobre la aparición de huesos, 25 años después, en las mismas fosas donde se encontraron los cadáveres.

"Pienso que esto es algo puesto allí en este momento y que en aquel momento no estaba", dijo recordando que la persona encargada de hacer fotografías al levantamiento de los cuerpos no las hizo. "Que se encuentren esos huesos ahora ya es el colmo".

Iker Jiménez y Carmen Porter piden que se entreviste a Miguel Ricart por Alcàsser

"El periodismo de sucesos ha resuelto muchos casos (...) De repente, hay una especie de meme que no se puede hablar de un crimen. Pero, ¿cómo no se va a hablar de un crimen si no se ha resuelto? Lo cool es 'no hay hablar de esto, ¡carroñeros!", empezó a reflexionar Jiménez.

En este punto, Porter hizo mención a "la que se montó" cuando se iba a emitir una entrevista a Miguel Ricart, el único condenado a prisión del caso. La periodista cree que lo oportuno es que la jueza le vuelva a llamar y recordó lo que sucedió con él: "El público se echó encima de que no se podía entrevistar cuando se ha entrevistado a un montón de asesinos".

"Hay que darle la oportunidad también, como se ha hecho a otros criminales", dijo Porter recordando al asesino de la Katana, a los implicados de Marta del Castillo. "Yo no entiendo el por qué a este hombre no se le podía entrevistar, con lo que podía contar Ricart o ¿es que a lo mejor podía contar demasiado y no interesaba?".

"Yo sé de periodistas, como Paco Perez Abellán, que estaban a punto de entrevistarle. De repente, plum", apuntó Jiménez. El paradero de Ricart en la actualidad es desconocido. "Se dice que está en un monasterio en Francia", señalaron.

"Me parece muy gracioso que me den lecciones los que todos los días hablan de crímenes y, a veces, con la víscera. Les sale sarpullidos cuando hablamos del tema. ¿Por qué este tabú?", zanjó Iker.