Reparto de temas de la Gala 7 de 'OT 2020': llega Dua Lipa con Eva y Nia Ecoteuve.es 24/02/2020

'Waka Waka', de Shakira, es la canción grupal que interpretarán los concursantes

OT 2020 ofrecerá el próximo domingo, en La 1, la séptima gala de esta edición. El programa ya ha repartido los temas que cantarán cada uno de los concursantes, entre ellos los tres nominados de la semana: Hugo, Bruno y Rafa.

La canción grupal de la próxima gala será Waka Waka, de Shakira, en homenaje a los diez años de este éxito que fue la banda sonora del Mundial que ganó la selección española en Sudáfrica, en 2010.



Además de los tres nominados, todos los concursantes competirán de forma individual excepto dos dúos. Por una parte, Eva y Nia cantarán Don't start now, de Dua Lipa. Flavio y Gèrard, por su parte, interpretarán Never gonna give you up, de Rick Astley.



Waka Waka, de Shakira - GRUPAL

Llegué hasta ti - Bruno

Tusa, de Karol G y Nicki Minaj - Anaju

Genius, de Sia, Diplo y Labrinth - Hugo

Cojo el saco y me retiro, de Astola - Rafa

Never gonna give you up, de Rick Astley - Flavio y Gèrard

Andar conmigo, de Julieta Venegas - Maialen

Don't start now, de Dua Lipa - Eva y Nia

Sábado por la tarde, de Claudio Baglioni - Jesús

Human, de Cristina Perri - Samantha