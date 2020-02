Anne ('OT 2020'): "No me gustó ver mi beso con Gèrard en directo, a la vez que toda España" Alfonso De la Rocha 14:35 - 24/02/2020 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la concursante expulsada del talent musical de TVE

"Mi padre dice que Gèrard le gusta, tengo muchas ganas de que se conozcan", declara

"Samantha es una bocachancla", dice la navarra sobre el desliz de su compañera

Anne fue la expulsada de la sexta gala de Operación Triunfo en un momento que ya forma parte de la historia del programa: era la primera vez que tres concursantes estaban nominados. La navarra solo tuvo el 26% del apoyo del público mientras que Flavio y Bruno consiguieron el 44% y el 30% respectivamente.

Horas después de salir de la academia, la concursante afirma sentirse "mucho mejor anímicamente" y aunque reconoce que en el día de su expulsión se encontraba muy mal, valora de forma positiva su paso por el programa: "Me da rabia no poder haber mostrado todo lo que quería, pero siento que lo he dado todo y he aprendido muchísimo".

Anne también ha hablado con ECOTEUVE.ES sobre su beso con Gerard, su actual pareja a quien conoció dentro de la casa y de la polémica con Estrella Morente en su actuación con Nia: "Nos sorprendió mucho porque en el ensayo que habíamos hecho antes en plató no había cantado eso"

Anoche te vimos un poco mal durante el chat. ¿Te encuentras mejor?

Sí, estoy mejor. Ayer estaba en la mierda. Aunque todavía me queda tiempo apara estar bien del todo.

¿Qué balance haces de tu paso por 'OT 2020'?

Me voy muy contenta y agradecida, me habría gustado estar más tiempo y enseñar más. Me da rabia no poder haber mostrado todo lo que quería, pero siento que lo he dado todo y he aprendido muchísimo.

¿Qué te habría gustado enseñar si te hubieras quedado en la academia?

Me he quedado con las ganas de poder cantar más cosas, enseñar más versiones de mi. También me habría gustado coger algo más de soltura en el escenario, porque yo era la única de mis compañeros que no se había subido nunca a un escenario, ni había cantado delante de gente. Lo pasaba mal en mis primeras veces y ahora me sentía mucho más cómoda.

Era la primera vez que os jugabais la expulsión tres personas, ¿cómo lo vivisteis?

No nos planteábamos mucho el hecho de que fuésemos tres fuese diferente, era una nominación más. De todas formas, era la primera vez que me encontraba en esa situación, por lo que tampoco tengo otra experiencia con la que compararlo.

¿Ha sido muy dura la semana?

Me esperaba que fuera una semana horrible, pero no ha sido para nada así. Estoy muy orgullosa de cómo me lo he tomado. Me he reído muchísimo y me lo he pasado bien. Esta semana la he disfrutado un montón.

Llevabas varias semanas estando nominada. ¿Cómo te has tomado las valoraciones del jurado?

No es agradable que te nominen tantas veces seguidas, sobre todo para la confianza, porque si yo ya tenía poca... Imagínate. Aunque realmente con lo que me quedaba era con lo que decían los profesores en el repaso de la gala.

Los comentarios de Natalia Jiménez han desatado la polémica. ¿Cómo lo vivíais vosotros en el plató?

Yo en el plató no me entero de nada. Lo prometo. Luego me cuentan lo que ha pasado y flipo. El jurado, por su parte, está para hacer su trabajo, siempre va a haber gente que no este de acuerdo.

En una gala se te escapó llamarle "cabrón" a Roberto Leal, ¿lo hablaste después con él?

(Ríe) En el plató se me va la cabeza. Se me escapó decirle eso y luego me sentí súper mal, le pedí perdón mil veces.

Otro de los momentos que os dejó descolocados fue cuando 'OT' sacó a la luz tu beso con Gerard...

Sí... En realidad a Gerard y a mí en ningún momento nos preocupaba que la gente se enterase, lo que no queríamos es que se vendiese la hostia y solo se hablara de eso. A mí no me gustó mucho que nos lo pusieran en directo, justo antes de cantar y que lo viéramos a la vez que toda España, aunque ya me he enterado de que el público lo sabía de mucho antes.

¿De verdad pensabais que no os estaban grabando las cámaras en el momento del beso?

¡Fuimos supertontos! Gerard me dijo que ese era un punto ciego, que no había ninguna cámara. Luego, pensándolo fríamente dije "¡pero como no nos van a estar grabando!". Os juro que en ese momento ninguno de los dos nos lo imaginábamos.

Tu padre te sorprendió al final de tu tema. ¿Qué opina de Gerard?

Sí, de hecho pensaba que Roberto iba a decirle algo de Gerard a mi padre. Dice que le gusta, que le cae bien. Tengo muchas ganas de que se conozcan.

En la academia se escucha todo y esta semana se ha hecho muy viral un vídeo en el que Samantha ha dicho que os habíais enrollado todos con todos ¿Qué nos puedes contar?

En la academia hay mucho amor, pero no puedo hablar de cosas que no son mías. Samantha es una bocachancla... pero de este tema no voy a decir nada.

Estrella Morente protagonizó la polémica de la gala por su alegato en favor de los toros. ¿Cómo lo vivisteis en directo?

Nos sorprendió mucho porque en el ensayo que habíamos hecho antes en plató no había cantado eso. Entre nosotros no hablamos de esto durante la gala. Supongo que lo habrán hablado en la academia.

Maialen y tú habéis sido las primeras concursantes de la historia del concurso en cantar en Euskera.

Sí, de hecho lo pedimos nosotras. Cuando nos la dieron fue súper guay. Estoy muy orgullosa de esta canción.

Tú pediste que se subtitulara la canción, ¿verdad?

Sí, lo pedí yo porque en otras ediciones, cunado veía Operación Triunfo y cantaban alguna versión, yo echaba de menos entender lo que estaban diciendo. Por eso pensé que si algun dia entraba en OT y cantaba en Euskera, pediría subtitulos. Tuve suerte y me hicieron caso, estoy agradecida.

Has tenido algún problema de sueño en alguna clase. ¿Dormías poco o es que eran algo aburridas?

Este tema... (ríe). Te juro que las clases no eran aburridas, de verdad que me interesaba lo que estaban diciendo. Todavía sigo sin entender por que tenía tanto sueño ahí dentro porque yo dormía.

El problema era que me levantaba cansada. Hubo una semana que decidí tomar café y me funcionó, pero luego me enteré de que era malo para las cuerdas vocales y lo tuve que dejar.

La semana pasada grabaste tu primer single en la academia ¿Cómo fue ese momento?

Fue muy especial... Precioso. No me voy a olvidar de en mi vida.

¿Cuáles van a ser ahora los pasos a dar con el nuevo single?

Lo único que se es que saldrá la primera semana de marzo. Ahora estaré decidiendo las portadas. El resto de cosas no las sé todavía.

¿Hay composiciones que hayas estado haciendo en la academia y que todavía no se hayan visto?

No, lo que habéis visto es lo que tengo. Las primeras canciones que he compuesto ha sido en la academia. A partir de ahora quiero componer más cosas y sorprender con nuevas canciones.

¿Con qué compañero te has quedado con ganas de cantar?

Con Eva, siempre decíamos que queríamos cantar juntas. Al final no ha podido ser.

En el chat se vio el sobre donde pusiste al principio del programa que iba a ganar Nia. Algo que sigues manteniendo ¿Crees que el programa está muy decantado a que se lo llevara Nia?

Bueno, en OT puede pasar de todo. Yo creo que va a ganar Nia porque ha demostrado que es una pasada. Pero puede que luego nos sorprenda Gerard y gane él, o cualquiera de los compañeros. No lo sé.

Algunos concursantes como Ariadna o Maialen dijeron que su ganadora eras tú.

Sí, de hecho me lo dijeron a mí también pero no me lo tomaba en serio, porque yo no compartía esa opinión. Me sentía súper agradecida porque lo pensasen, las quiero mucho. Espero no haber decepcionado a la gente que tenia expectativas en mi.

Te vimos muy afectada con la clase de diversidad sexual de Paco Tomás en la academia ¿Cómo la recuerdas? ¿Qué opinas también de los polémicos comentarios de Jesús que tanto revuelo crearon en la academia?

Es un tema que me toca mucho, por eso me emocioné en la charla. Yo creo que es algo que debemos tratar con normalidad. En cuanto a lo de Jesús ya se habló y se arregló. Solo fue un malentendido.

Ayer te mandó un mensaje Amaia al chat ¿Has hablado algo más con ella?

No, no he querido enterarme de nada del exterior pero espero poder hablar con ella, me hace mucha ilusión.

Algo de información te habrán dado de fuera ¿No?

No, no se nada. He pedido expresamente no enterarme, todavía no estoy preparada.

¿Ni si quiera sabes cuántos seguidores has acumulado en redes?

No, ni quiero saberlo.

Este sábado vas a Sevilla a la primera firma de discos ¿Para eso sí estás preparada?

No, para nada. Todavía no soy consciente. Pero tengo muchas ganas.

Los profesores dicen que lo más importante es tener un sello personal y tener claros tus objetivos, sin embargo en este programa se valora la versatilidad y moldearte a los diferentes retos que te proponen ¿Crees que este programa perjudica a artistas como tú, que tiene un registro más definido, y que deberían potenciar más esto en la academia?

Este programa va de hacer versiones y de encontrarte a ti mismo sacándote de tu zona de confort. Entiendo que es lo guay: hacer diferentes versiones de ti mismo para que puedas saber mejor quien eres como artista. Pero yo no lo he hecho muy bien.

Además, yo creo que la academia si que potencia la esencia de cada uno, pero la mecánica a seguir es esta. Yo sí me he sentido muy apoyada en el aspecto de valorar mi personalidad y mi registro musical.

¿Qué te gustaría hacer a partir de ahora con tu carrera musical?

Es algo que tengo que pensar muy bien. Por lo pronto sacar el single, hacer promo y hacer la gira, si hay...

También me gustaría poder seguir componiendo, hacer música de la que me sienta orgullosa y sobretodo llevar a cabo un proyecto con el que estar a gusto.

Y, por último, ¿con quién te gustaría hacer una colaboración cuando OT acabe?

Con Gerard. Aunque también me gustaría hacerla con Rafa, Eva y Maialen.