Nia (OT 2020): "Estrella Morente me dijo que no me asustara, que iba a calentar la voz"

Nia ha hablado por primera vez de lo que pasó el domingo en OT 2020 con Estrella Morente, cuando ésta improvisó al inicio de la canción que iban a cantar juntas unos versos a favor de las corridas de toros.

"Me dijo que si me importaba que hiciese un par de cosas para calentar. Que no me asustara, que iba a calentar", ha dicho Nia durante el repaso de gala. "Y tanto que calentó", ha apuntado Noemí Galera. "Me asusté porque creía que era otra canción. Y pensé: 'Yo no sé cantar esto", ha relatado la concursante.

Noemí Galera: "Nos quedamos a cuadros; no era el lugar"

Tanto Noemí Galera como Manu Guix han criticado a Estrella Morente por cambiar lo planificado e introducir esa parte a favor de los toros que no estaba ensayada.



"Cuando os decimos que es importante hacer la canción de la misma manera porque hay un equipo que tiene que retratar eso, es por algo. Lo que hizo Estrella Morente no lo sabía nadie. Nos quedamos a cuadros", ha dicho la directora de la Academia.

"No era el lugar", ha dicho Galera muy seria. "Era el momento de Nia para que ella fuera la protagonista y para que las dos estuvieran juntas. Pero acabó siendo su momento [el de Estrella Morente]".

"Me supo muy mal lo que paso esa introducción. No tendría que haber ocurrido", ha apuntado, por su parte, Manu Guix, que ha aprovechado para meter una pincelada taurina: "Me gustó como lo toreaste".