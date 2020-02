Críticas a Antonio Pavón por insultar en femenino a José Antonio Avilés: "¡Qué quieres que te diga chocho!" Ecoteuve.es 24/02/2020 - 11:30 0 Comentarios

Fuerte bronca entre los miembros del equipo de los siervos en 'Supervivientes'

Antonio Pavón ha desatado la primera polémica de Supervivientes. El torero tuvo una fuerte bronca con José Antonio Avilés, en la que se dedicó a insultar al colaborador de Viva la vida utilizando el género femenino. Tanto en plató como en redes sociales, tildaron su actitud como "homófoba".

Todo vino a raíz cuando Pavón cuestionó que dos mujeres pudieran completar con éxito su visita al Capitán Morgan y, aunque no le gustó que Ana María Aldón y Elena Rodríguez se atrevieran, luego sí que fue a darles la enhorabuena. Esto provocó la indignación de Avilés: "Eres más falso que un billete de 30 euros".

A partir de este momento, los gritos se sucedieron: "Eres una trapera, muy sucia, eres muy guarra, de verdad eres insoportable", dijo en femenino Pavón. "No hay persona peor que tú en todo el equipo. Todo es negativo y todo lo hacemos mal. ¡Encima tienes la poca vergüenza de no hacer nada de nada y criticar a todos los demás".

El torero continuó mencionando a Avilés en femenino: "No haces nada, nada, nada. Escandalosa, estás gritando como una loca, loca de remate". "Te estoy diciendo que no me llames loca", reprochó el periodista a lo que Pavón dijo: "¡Qué quieres que te diga chocho si estás todo el día con el 'maricón, maricón!".

En plató, Jordi González y la madre de Avilés recriminaron lo que hizo Antonio Pavón: "Si se lo dice él, vale, pero que se lo diga otro no": Además, la polémica saltó a las redes sociales y los dos implicados se convirtieron en Trending Topic.

El señor ???? pavon lo que tiene de pavo lo tiene de ........hay que ser maligno y tener poco sentido común para llamar por femenino a un hombre , por su sexualidad . Pavooo ! oír sus estupideces es una contaminacion a mis ????oídos #ConexionHonduras1 — Miriam Saavedra (@MiriamSaavdra) February 23, 2020

El Pavón este puede ser más homófobo!??? Llamar en femenino a una persona por ser gay o viceversa, es REPUGNANTE. #ConexiónHonduras1 — Laura Velasco ???? (@LauraGHRV) February 23, 2020