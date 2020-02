María Teresa Campos tapa la boca a una reportera cuando le pregunta lo que no quiere oír Ecoteuve.es 24/02/2020 - 11:01 0 Comentarios

La reportera de 'Viva la vida', programa donde trabajan sus hijas, abordó a la presentadora en la calle

María Teresa Campos no quiere que la prensa le siga preguntando por Bigote Arrocet después de casi dos meses de su ruptura sentimental.

La veterana presentadora lleva mal que lo reporteros le persigan por la calle para preguntar por un asunto del que sí ha hablado en una revista del corazón y en una entrevista exclusiva en Sábado Deluxe.



Este sábado, María Teresa Campos salía de un restaurante cuando se topó con una reportera de Viva la vida, el programa en el que colaboran sus hijas Terelu Carmen Borrego.



La periodista comenzó a hacerle preguntas con un tono amable, pero Campos saltó cuando sacó el tema de Bigote Arrocet. "Yo no tengo nada que ver con esa persona y no quiero que me la nombréis más", dijo a la reportera, que siguió preguntando hasta que María Teresa Campos le tapó la boca, literalmente, con su mano.